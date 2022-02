Isola dei famosi, nel cast anche una band? Ecco tutti i possibili naufraghi di questa edizione

Il GF Vip sta per volgere al termine e, di conseguenza, l’Isola dei famosi sta per cominciare, ma il cast è ancora da mettere a punto. In queste ore, però, stanno circolando delle informazioni molto interessanti in merito ai papabili concorrenti.

Alcuni sembrano essere quasi certi, mentre altri sembrano ancora in trattativa con Mediaset. Ad ogni modo, vediamo quali sono i nomi di tutti i possibili naufraghi di questa edizione del reality show incentrato sulla sopravvivenza.

Qual è la band che potrebbe entrare nel cast dell’Isola

Il cast dell’Isola dei famosi è in continuo divenire. Le uniche certezze risiedono nella conduttrice, Ilari Blasi, e negli opinionisti, Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Al loro fianco, però, potrebbe aggiungersi anche una terza figura, che si vocifera possa essere Soleil Sorge. In merito al cast, invece, nelle ultime ore sono spuntate delle notizie molto interessanti. L’azienda, infatti, sembrerebbe essere in trattativa con un’intera band musicale, stiamo parlando de I Cugini di campagna.

Si tratta di quattro protagonisti, di età diverse tra loro, che potrebbero non essere tutti pronti a cimentarsi in questa nuova avventura. Ivano e Silvano Michetti, dal canto loro, hanno 75 anni, mentre Nick Luciani ha 52 anni e Tiziano Leonardi 38. I protagonisti hanno già preso parte ad un reality show un po’ di anni fa, ovvero, La Fattoria nel 2006. Quest’anno, però, potrebbero prendersi una bella rivincita.

Gli altri possibili concorrenti dell’Isola dei famosi

Al momento non si sa se i quattro protagonisti entreranno davvero a far parte del cast dell’Isola dei famosi e, soprattutto, se lo faranno come unico concorrente. Quest’anno pare si sia deciso di far partecipare i concorrenti in coppia, almeno una parte di loro. Ad ogni modo, oltre alla band sopracitata, sono saltati fuori anche altri nomi di possibili concorrenti.

I più recenti sono quelli di Guendalina Tavassi e Floriana Secondi, entrambe reduci da precedenti edizioni del Grande Fratello. Poi è saltato fuori anche il nome dell’attore Nicolas Vaporidis, la showgirl Matilde Brandi, anche lei reduce da un GF Vip e Alex Nuccetelli. Poi ancora Ilaria Galassi, Nicole Daza, Jeremias e Gustavo Rodriguez. Tra i nomi già noti, invece, ci sono Ilona Staller e Carmen Di Pietro insieme ai loro rispettivi figli in qualità di unico concorrente. Infine, tra gli ultimi nomi circolati in questo peridoo ci sono quelli di Lory Del Santo e il suo toy boy.