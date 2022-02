GF Vip, Jessica smaschera una bestemmia di Katia e la regia censura tutto

In queste ore è accaduto un episodio alquanto interessante che riguarda il reality show di Canale 5. Jessica stava chiacchierando con alcune coinquiline del GF Vip quando, improvvisamente, ha rivelato una presunta bestemmia pronunciata da Katia.

La regia del programma, però, nel momento in cui è stato trattato l’argomento, ha deciso di interrompere immediatamente il collegamento, forse per censurare la conversazione. Vediamo cosa è successo.

Jessica parla dell’episodio della bestemmia di Katia

In molti sospettano che Katia Ricciarelli sia un po’ protetta dagli autori del GF Vip e Jessica ne ha dato conferma parlando di una presunta bestemmia. Le sorelle Selassiè stavano parlando di alcuni comportamenti discutibili di cui si sarebbe resa protagonista la cantante. Lulù, ad esempio, non ha affatto apprezzato il modo in cui la donna spesso è solita relazionarsi alle altre protagoniste della casa. Ma è stata Jessica a fare le considerazioni più interessanti.

Quest’ultima, infatti, ha riportato alla luce un episodio avvenuto un po’ di tempo fa. Nello specifico, la ragazza ha detto che Katia pronunciò involontariamente una bestemmia. Subito dopo questo increscioso avvenimento, segnalato anche da molti telespettatori, gli autori avrebbero chiesto alla donna di recarsi subito in confessionale. In tale occasione, la lirica pare sia stata redarguita, tuttavia, non è mai stato preso nessun provvedimento nei suoi riguardi.

La regia del GF Vip censura tutto

Riportando alla luce l’episodio di questa presunta bestemmia di Katia Ricciarelli, Jessica ha sollevato un nuovo polverone. La ragazza, infatti, ha anche detto che la donna non fu punita a suo tempo in quanto è lei. Se fosse stato qualcun altro, probabilmente, il trattamento sarebbe stato diverso. Questo è, chiaramente, il caso di Alessandro Basciano, che gli autori hanno mandato in nomination d’ufficio a seguito di una lite troppo accesa con Alex Belli e Sophie.

Dinanzi queste parole è intervenuta proprio la Codegoni, la quale ha provato a giustificare la cantante dicendo che, probabilmente, quella frase fosse solo un modo di dire e non una vera e propria imprecazione. Jessica, però, ha continuato ad essere della sua opinione al punto che la regia del GF Vip ha interrotto il collegamento. Mentre la Selassiè stava continuando ad esporre la sua teoria, la produzione ha ritenuto opportuno interrompere la conversazione in modo da impedire ai telespettatori di continuare ad ascoltare a quell’interessantissimo dibattito.