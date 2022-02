Lulù becca Jessica e Barù a letto insieme al GF Vip: la sua reazione spiazza tutti (VIDEO)

La notte appena trascorsa è stata piuttosto movimentata all’interno della casa del GF Vip. L’episodio che ha creato scompiglio ha riguardato Lulù, Jessica e Barù. In particolare, la prima ha beccato gli altri due a letto insieme e non ha potuto fare a meno di sbottare in maniera piuttosto dura.

La ragazza non si aspettava di incappare in una simile scena, pertanto, ha dato di matto mentre tutti gli altri coinquilini dormivano. Scopriamo quello che è successo.

Lulù sbotta contro Jessica e Barù

Jessica e Lulù hanno avuto una pesante discussione questa notte a causa anche di Barù. In particolare, l’enologo e la sua presunta nuova fiamma avevano deciso di andare a dormire nello stesso letto, il quale era quello in cui dormivano precedentemente Manuel e Lulù. Ad un certo punto, però, la seconda finalista di questa edizione del GF Vip è entrata nella stanza e si è trovata di fronte una scena che non si aspettava minimamente.

A tal proposito, la ragazza ha cominciato ad inveire contro sua sorella dandole della pazza per essersi messa nello stesso letto in cui dormiva con Manuel. Lulù ha cominciato a pronunciare una serie di attacchi e di insulti nei confronti di sua sorella disseminando il panico all’interno della casa. La Selassiè ha ribadito più volte di nona vere nessuna intenzione di cambiare letto in quanto abituata a dormire sempre al suo solito posto. (Clicca qui per il video)

La Selassiè si pente, ma non c’è nulla da fare

Dinanzi questa discussione così accesa tra Jessica e Lulù, Barù ha deciso di alzarsi e di andare a dormire in un’altra stanza. Anche Jessica si è alzata furiosa ed ha lasciato sua sorella da sola. Dopo la lite, però, la ragazza è scoppiata a piangere facendo pentire Lulù per il terribile sfogo avuto contro di lei. La fidanzata di Manuel, dunque, si è alzata nuovamente dal letto ed ha provato a far riconciliare i due compagni d’avventura invitandoli ad andare a dormire insieme.

Jessica, però, non ne ha voluto sapere ed ha sbottato contro sua sorella accusandola di averla messa in una situazione davvero imbarazzante. Barù, dal canto suo, ha provato in tutti i modi a sottrarsi a questo inaspettato siparietto che ha turbato, non poco, gli animi all’interno della casa più spiata d’Italia. (Cicca qui per il video)