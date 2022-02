Oroscopo 24 febbraio 2022: Ariete in ripresa, Bilancia verso delle risposte

Secondo l’oroscopo del 24 febbraio, i nati sotto il segno dello Scorpione devono sbrigarsi a risolvere faccende in sospeso. I Cancro devono essere più risoluti, mentre i Bilancia vanno verso delle consapevolezze maggiori.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Giornata abbastanza movimentata per i nati sotto questo segno. Ci sono molte cose da pensare e faccende da risolvere, ma vi sentite propositivi. Dal punto di vista sentimentale siete in netta ripresa.

Toro. Questo non è il momento di lasciare il posto alla tristezza. Cercate di cogliere gli aspetti positivi di ciò che vi capita senza pensare alle conseguenze. Sul lavoro è importante tenere gli occhi ben aperti

Gemelli. La vita spesso vi pone dinanzi delle decisioni che, volenti o nolenti, è necessario prendere. Cercate di ragionare solo ed unicamente con la vostra testa senza badare a quello che pensano gli altri.

Cancro. Le previsioni dell’oroscopo del 24 febbraio vi invitano ad essere un po’ più risoluti. Anche quando dovessero capitarvi dei piccoli imprevisti, cercate di cogliere sempre il lato positivo della vita.

Leone. Buon momento per quanto riguarda i rapporti di coppia. I single, invece, farebbero bene ad uscire un po’ di più in modo da allargare gli orizzonti. Dal punto di vista professionale, invece, è necessario darsi da fare.

Vergine. Nulla accade per caso, dietro ogni cosa c’è una ragione specifica. Proprio per questo motivo, cercate di non rimuginare troppo su tutto quello che vi accade. Dal punto di vista professionale è importante tenere i piedi ben saldi per terra.

Previsioni 24 febbraio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Chi era in attesa di ricevere delle risposte potrebbe ottenerle molto presto. In ambito sentimentale è importante lasciar parlare di più il vostro cuore. Nel lavoro, invece, cercate di mantenere un profilo basso, almeno fino alla fine della settimana.

Scorpione. Giornata piena di faccende da sbrigare. Ad ogni modo, cercate di risolvere tutto tra oggi e domani in modo da lasciarvi liberto il fine settimana per stare in compagnia delle persone a cui tenete di più.

Sagittario. Le previsioni del oroscopo del giorno 24 febbraio vi invitano ad essere un po’ più parsimoniosi. In questo periodo potrebbero esserci delle spese inaspettate, pertanto, è opportuno non sperperare denaro.

Capricorno. In Amore siete piuttosto risoluti, pertanto, è importante insistere. Anche in ambito professionale questo è un periodo molto produttivo, quindi, approfittate di questo momento di positività.

Acquario. La giornata odierna potrebbe cominciare con qualche piccolo intoppo, tuttavia, a partire dal pomeriggio ci sarà un netto miglioramento. In amore è opportuno non intavolare discussioni futili.

Pesci. Cercate di vivere in armonia e serenità con voi stessi e con le persone che vi circondano. Il tempo dei litigi e delle guerre deve restare alle vostre spalle. Sul lavoro è tempo di guardare avanti con un maggiore ottimismo.