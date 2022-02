Simona Ventura interviene su Totti e Blasi: dalle sue parole pare confermata la rottura (FOTO)

In queste ore, Simona Ventura ha deciso di pubblicare un post dedicato a Ilary Blasi e Francesco Totti. In una sola giornata sono trapelate decine di informazioni contrastanti in merito alla possibile fine del matrimonio tra i due coniugi.

Ieri sera, però, l’ex calciatore ha voluto smentire tutte le voci circolate in queste ore, definendole delle fake news. Malgrado questo, però, Super Simo ha voluto manifestare il suo pensiero e dalle sue parole si è evinto che nella coppia ci sarebbero davvero dei problemi.

Le parole di Simona su Totti e la Blasi

Simona Ventura ha pubblicato un commento su Instagram in merito a quanto accaduto a Ilary Blasi e Francesco Totti. Tra i due sembrerebbero esserci dei problemi molto seri che, tuttavia, sono stati smentiti dall’ex calciatore. Il suo commento, però, è apparso piuttosto freddo e distaccato, al punto che molti hanno sospettato che potesse trattarsi solo di un intervento di circostanza. A confermare questa versione dei fatti è stato l’intervento di Simona.

La conduttrice, infatti, ha detto di voler dare un consiglio alla coppia, seppur non richiesto. La protagonista ha detto che è molto difficile vivere una separazione, a maggior ragione quando essa avviene in pubblico. Lei parla per esperienza personale, tuttavia, a suo tempo non esistevano i social, pertanto, le persone a lei care erano molto più tutelate sotto questo punto di vita.

La Ventura conferma implicitamente la crisi

Al giorno d’oggi, invece, i figli sono costantemente esposti ai media, pertanto, possono leggere e informarsi di quello che accade continuamente. Proprio in virtù di questo, Simona Ventura ha esortato Ilary Blasi e Francesco Totti a essere forti e a resistere durante le tempeste. Anche nel caso in cui dovessero smettere di essere marito e moglie, devono comunque continuare ad essere dei buoni genitori.

Simona, dunque, ha voluto mostrare tutta la sua vicinanza ai due protagonisti e si è schierata totalmente dalla loro parte. Tuttavia, con le sue parole, la conduttrice ha implicitamente confermato che qualcosa di inaspettato e di molto strano stia realmente accadendo nella coppia formata da Totti e la Blasi. In molti, infatti, hanno commentato al di sotto del post chiedendo per quale ragione la Ventura avesse deciso di sbilanciarsi così tanto dopo che l’ex calciatore ha definito fake news tutte le notizie circolate in questi giorni. Insomma, qualcosa continua a non tornare.