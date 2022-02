Uomini e Donne spoiler registrazione 23 febbraio: colpo di scena per Massimiliano e Nadia

Mercoledì 23 febbraio è stata fatta una nuova registrazione di Uomini e Donne. I colpi di scena non sono mancati, sia in positivo sia in negativo. Al trono over, infatti, c’è stato un abbandono della trasmissione e una lite molto accesa.

Al trono classico, invece, Matteo ha fatto una nuova conoscenza, mentre Luca ha deciso di andare più a fondo con Soraya. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che è accaduto.

Spoiler registrazione 23 febbraio trono over

Stando a quanto emerso dalla pagina Instagram “Uomini e Donne classico e over”, nella registrazione del 23 febbraio c’è stato un grande colpo di scena. Massimiliano, infatti, ha chiesto a Nadia di lasciare la trasmissione insieme. Lei, seppur titubante, ha deciso di andare via. Ida e Alessandro, invece, hanno avuto un pesante litigio. Al centro dell’attenzione c’è stato sempre il tema della distanza. Anche se lui è andato a Brescia da lei in questi giorni, le cose sembra non vadano nel migliore dei modi.

Pertanto, lui si è preso un po’ di tempo per riflettere se andare avanti oppure no. Dinanzi questa presa di posizione, la dama ha deciso di chiudere. Successivamente, però, dopo numerosi attacchi ricevuti, ha deciso di cambiare idea, ma il loro rapporto sembra in bilico. Al centro dell’attenzione, poi, c’è stata anche Gemma. La donna è stata protagonista di un video in cui ha mostrato come sarebbe la sua giornata ideale con un ipotetico fidanzato.

Cosa è successo al trono classico di Uomini e Donne

Tina Cipollari, chiaramente, non ha potuto fare a meno di intervenire per criticare il comportamento della donna reputandolo davvero ridicolo. La discussione, dunque, è stata subito servita. Altra discussione, poi, ha riguardato Pinuccia e Alessandro. I due si sono scontrati e Tina ha preso nuovamente di mira la donna, che in una precedente occasione ha fatto anche piangere. Biagio, invece, ha avuto un alterco con Cristina in quanto ha frainteso un suo comportamento.

Al trono classico, infine, nella registrazione del 23 febbraio di Uomini e Donne, Federica non era in studio. Non si sa il motivo ma, probabilmente, aveva ancora la febbre. Matteo, così, ha conosciuto una nuova corteggiatrice con la quale è uscito in esterna. I due sono stati molto bene. Luca, invece, ha deciso di approfondire la conoscenza di Soraya, in modo da capire se, oltre l’attrazione fisica, ci sia dell’altro. La cosa ha infastidito molto Lilli.