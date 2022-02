Nathaly Caldonazzo squalificata dal GF Vip? Grave frase sulla famiglia di Jessica: scatta la censura

In queste ore c’è grosso fermento nella casa del GF Vip in quanto Nathaly Caldonazzo pare stia rischiando di essere squalificata. La donna, infatti, si è resa protagonista di una frase che sta generando molto clamore sul web.

La showgirl ha pronunciato un’affermazione molto grave su Jessica e sulla sua famiglia. Per tale ragione, in molti stanno chiedendo immediati provvedimenti nei suoi confronti. Nel frattempo, lei si è resa conto dell’errore, pertanto, vediamo come ha reagito.

La frase clamorosa di Nathaly contro Jessica

Nathaly Caldonazzo si è resa protagonista di uno scivolone al GF Vip per cui potrebbe essere squalificata. Nel dettaglio, la donna si stava sfogando con alcuni coinquilini sui comportamenti che spesso assume Jessica. Ad un certo punto, poi, pare abbia accusato la ragazza di essere lei la ladra di cibo, che spesso sparisce in casa. Successivamente, poi, avrebbe aggiunto che, probabilmente, si tratta di un vizio di famiglia dato che suo padre è in galera.

Subito dopo aver pronunciato questa frase, la regia del GF Vip ha immediatamente censurato la questione. Il pubblico da casa, però, ha udito tutto. Questa affermazione, infatti, ha generato subito il putiferio sui social. I telespettatori hanno cominciato ad attaccare la showgirl dicendo che stavolta sia accaduto un fatto davvero grave, pertanto, i provvedimenti sembrano essere inevitabili.

La Caldonazzo squalificata dal GF Vip? La sua reazione

Ricordiamo che il padre delle Selassiè è in galera per aver compiuto dei crimini, pertanto, si tratta di una faccenda estremamente delicata. Della gravità della situazione si è resa conto anche la diretta interessata. Nathaly Caldonazzo, infatti, subito dopo aver pronunciato questa frase al GF Vip si è resa conto che potrebbe essere squalificata. Per tale ragione, si è sfogata con alcuni compagni d’avventura, tra cui soprattutto Alessandro Basciano.

La donna pare abbia detto di augurarsi che questa parte non venga mandata in onda nel corso della prossima puntata del GF Vip. A suo avviso, il suo comportamento potrebbe essere stato frainteso, in quanto le sue intenzioni non erano cattive. Al momento non sappiamo se la faccenda avrà realmente un seguito o se verrà gettata nel dimenticatoio come accaduto in precedenza. Tuttavia, il pubblico da casa è davvero unanime nell’augurarsi che il comportamento della donna non resti impunito. Non ci resta che attendere per saperne di più.