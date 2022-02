La Pupa e il Secchione Show, svelate altre due Pupe, Asia Valente nella bufera per frasi choc su una bimba (VIDEO)

Il cast de La Pupa e il Secchione Show sta andando gradualmente definendosi e in queste ore sono spuntati i nomi di altre due Pupe, ovvero, Paola Caruso e Asia Valente. Entrambe sono già note al pubblico da casa per aver partecipato ad altri programmi televisivi.

Specie la seconda, però, si è sempre contraddistinta anche sui social per frasi davvero inappropriate. Anche ad un passo dall’inizio di questa nuova avventura, la giovane ha compiuto un passo falso per il quale è stata drasticamente condannata. Vediamo cosa è successo.

Chi sono le due nuove Pupe de La Pupa e il Secchione Show

Asia Valente sarà nel cast de La Pupa e il Secchione Show in qualità di Pupa. La ragazza ha sempre dato modo agli utenti del web di parlare di lei. Durante la sua partecipazione ad una precedente edizione del GF Vip fu nella bufera a causa di alcune dichiarazioni molto forti sui disabili condannate dalla maggior parte dei telespettatori. Anche in queste ore la giovane ha fatto parlare di sé.

Subito dopo la diffusione della notizia secondo la quale avrebbe preso parte alla nuova edizione del programma condotto da Barbara D’Urso, la protagonista ha subito trovato il modo di agitare le acque. Nello specifico, ha pubblicato dei video in cui ha raccontato ai suoi fan un episodio avvenuto al parco. Lei si trovava serenamente a passeggiare quando, improvvisamente, è incappata in una bambina di 3 o 4 anni. La fanciulla in questione stava mangiando un ghiacciolo e l’influencer non ha potuto fare a meno di fare delle allusioni spinte.

Primo scandalo su Asia Valente

Nel dettaglio, infatti, la giovane ha criticato il modo in cui la bambina mangiava il gelato pronunciando delle frasi piuttosto allusive e inappropriate per una bimba della sua età. In particolare, ha detto che se questo è il modo in cui addenta il ghiacciolo, non osa immaginare cosa potrebbe fare da grande. Insomma, parole davvero pesanti che hanno indignato parecchio il popolo del web.

In molti, infatti, dopo aver appreso che Asia Valente sia nel cast de La Pupa e il Secchione Show, si sono lamentati. Per molti sembra assurdo che l’azienda Mediaset abbia deciso di dare, ancora una volta, visibilità ad una persona che, in realtà, fa parlare di sé solo per frasi scabrose e per comportamenti decisamente imbarazzanti.