Fantasma al GF Vip, Miriana Trevisan terrorizza tutti nella notte: “Non lo vedi? C’è un’entità” (VIDEO)

Nel corso della notte è accaduto un episodio che ha spaventato molto i concorrenti del GF Vip in quanto Miriana Trevisan ha dichiarato di vedere un fantasma. La donna ha sempre detto di essere particolarmente sensitiva sotto questo punto di vista.

Ad ogni modo, quello che è accaduto nella notte ha spaventato di parecchio i compagni d’avventura. La showgirl, infatti, ha cominciato a parlare da sola disseminando il panico. Vediamo cosa è accaduto.

Miriana dichiara di vedere un fantasma nella camera da letto del GF Vip

A quanto pare, le notti stanno diventando sempre più agitate all’interno della casa più spiata d’Italia. Dopo l’acceso diverbio tra Lulù e Jessica, infatti, stanotte ci ha pensato Miriana ad animare la situazione. La donna ha improvvisamente cominciato a parlare da sola dicendo di aver avvistato un fantasma nella camera da letto del GF Vip. Lulù e Sophie sono rimaste spiazzate dal suo comportamento, sta di fatto che hanno chiesto alla loro coinquilina se fosse seria o se stesse scherzando.

La Trevisan, però, si è fatta molto seria ed ha detto di non scherzare affatto. Miriana ha cominciato ad interagire con questo spirito accogliendolo con gentilezza e poi salutandolo con affetto per mandarlo in pace. Le sue compagne di stanza sono rimaste incredule dinanzi il suo comportamento ed hanno continuato a non credere a quanto stesse accadendo.

Lulù e Sophie spaventate, la reazione del web

Ad un certo punto, poi, Miriana ha provato a convincere le sue coinquiline esortandole a guardare in un punto specifico della stanza. In seguito, poi, ha chiesto loro se vedessero quello che stesse vedendo anche lei. Le due ragazze, però, non sono riuscite a vedere l’ipotetico fantasma avvistato da Miriana nella casa del GF Vip. Dopo poco, infatti, è calato il silenzio e le protagoniste hanno provato a dormire.

Nel frattempo, sul web le clip in questione sono divenute virali. In molti si stanno chiedendo se la donna fosse seria oppure no. Altri spettatori, invece, hanno accusato la Trevisan di aver esagerato. I sostenitori di questa ipotesi, infatti, ritengono che la produzione del programma debba provvedere immediatamente a redarguirla per spingerla a evitare di parlare di queste cose. Intanto, però, la faccenda resta ancora aperta in quanto la showgirl è convinta che nella casa ci sia un’entità e questa non è la prima volta che accade un fatto del genere.