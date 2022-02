Lorenzo Amoruso torna ad attaccare Katia Ricciarelli: la brutta stoccata sui figli mai avuti (FOTO)

In queste ore, Lorenzo Amoruso è tornato all’attacco contro Katia Ricciarelli. Il compagno di Manila Nazzaro ha condiviso sul suo profilo Instagram alcuni commenti poco gradevoli fatti dalla cantante a scapito della sua donna.

Pertanto, dopo l’ennesimo commento negativo da parte della lirica, il dirigente sportivo ha deciso di andare giù in maniera un po’ più incisiva rivangando una questione molto delicata per Katia. Vediamo nel dettaglio che cosa le ha detto.

La pungente frecciatina di Lorenzo contro Katia

Katia Ricciarelli è tornata a sparlare di Manila Nazzaro al GF Vip e la cosa ha parecchio infastidito Lorenzo Amoruso. La donna si è aperta con la Caldonazzo e le ha detto di non capire per quale ragione Manila sia famosa dato che non ha assolutamente una carriera brillante alle spalle. Dinanzi queste parole, però, Lorenzo è intervenuto a gamba piuttosto tesa.

In particolar modo, l’ex calciatore ha dato ragione alla Ricciarelli trovandosi d’accordo con lei sulla disamina fatta sulla sua compagna. Manila non avrà avuto una carriera così brillante come quella di Katia, tuttavia, a differenza sua è riuscita a costruire una famiglia e ad avere dei figli. La stoccata è stata piuttosto pungente considerando che Katia ha ribadito in più occasioni di sentirsi spesso sola proprio a causa della mancanza di un figlio. Il protagonista dello sfogo, dunque, ha saputo perfettamente in che modo colpire la sua rivale.

La provocazione di Amoruso contro la Ricciarelli

All’interno dello sfogo contro Katia Ricciarelli, però, Lorenzo Amoruso ha detto anche altro. Nel dettaglio, ha spiegato che la sua compagna è riuscita a risollevarsi dopo aver vissuto dei momenti orribili. Come capita a tante altre donne, anche l’ex Miss Italia è stata schiaffeggiata dalla vita ma, malgrado questo, si è alzata con orgoglio e onore ed è andata avanti. Proprio a causa di tutto quello che ha vissuto, la donna è in grado di donare ancora più amore di prima, sentimento che, a suo avviso, non apparterrebbe minimamente a Katia.

Lorenzo, infatti, ha voluto concludere il suo pungente intervento complimentandosi con la Ricciarelli per la sua brillante carriera in ambito musicale. Tuttavia, non ha potuto fare a meno di pungerla velenosamente asserendo che, oltre ha questo, la donna non abbia assolutamente nulla. Proprio per tale motivo, l’ha definita come una persona totalmente “vuota”.