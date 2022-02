Il Paradiso delle signore spoiler 28 febbraio: Umberto cede, Maria scopre di Rocco?

Gli spoiler della puntata del 28 febbraio del Paradiso delle signore rivelano che Umberto non avrà altra strada che cedere al ricatto di Dante Romagnoli. Vittorio, dal canto suo, sarà molto felice dell’avvicinamento tra Sandro e Tina, ma non potrà dire lo stesso per Dante e Beatrice.

Per quanto riguarda Maria, invece, le sue amiche penseranno di raccontarle tutta la verità su Rocco. Sulla faccenda, però, interverrà Agnese, la quale esprimerà un parere del tutto contrastante.

Maria scopre la verità su Rocco al Paradiso delle signore?

Nel corso della puntata del 28 febbraio del Paradiso delle signore vedremo che Gloria non potrà fare a meno di pensare a tutto quello che le ha rivelato Ezio. La donna maturerà la convinzione di informare Stefania di tutto quello che è accaduto. Colombo, però, si opporrà a questa decisione e preferirà continuare a non dire nulla alla fanciulla. Nel frattempo, al grande magazzino ci sarà grosso fermento tra le veneri.

Le ragazze, infatti, cominceranno a pensare se dire o meno la verità a Maria in merito a quello che hanno appreso su Rocco. Il giovane, ormai, è innamorato di un’altra ragazza, pertanto, le nozze con Maria sembrano davvero di difficile realizzazione. Ad ogni modo, nella faccenda si intrometterà anche Agnese, la quale esprimerà una posizione molto netta. La donna, infatti, esorterà le giovani a non raccontare nulla a Matia, ma di lasciare eventualmente a Rocco questa responsabilità.

Spoiler 28 febbraio: Umberto costretto a cedere a Dante

Sandro e Tina, invece, sembreranno essersi riavvicinati. Di questa situazione sarà molto felice Vittorio, il quale gioirà nel vedere tornare il sereno tra i due. Il direttore del Paradiso delle signore, però, nella puntata del 28 febbraio, non potrà fare a meno di mostrare il suo dissenso per il legame tra Dante e Beatrice. Conti, infatti, proprio non riuscirà a vedere di buon occhio la situazione.

Nel frattempo, Romagnoli continuerà a tenere in pugno Umberto. Quest’ultimo si vedrà costretto a cedere al suo ricatto. Dante gli chiederà le sue quote del Paradiso delle signore per far sparire la lettera che potrebbe incastrare irrimediabilmente Adelaide sulla morte di Achille Ravasi. Il commendatore, dunque, non vedrà altra via se non quella di assecondare le richieste del suo rivale. Il patto, però, è che la contessa non venga mai a scoprire del tacito accordo preso dai due. Le cose andranno davvero in questa direzione?