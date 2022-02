Uomini e Donne, cosa vedremo nella puntata del 25 febbraio: torna una coppia, Matteo via

Venerdì 25 febbraio andrà in onda l’ultima puntata della settimana di Uomini e Donne. In tale occasione dovremmo assistere alla prima parte della registrazione effettuata il 17 febbraio.

Tra gli argomenti trattati ci sarà il ritorno di una coppia che ha fatto parte del parterre un po’ di tempo fa. Inoltre, non mancheranno delle discussioni molto accese sempre tra gli over. Al trono classico, invece, colpirà l’assenza di Matteo.

Chi è la coppia nata a Uomini e Donne che ritorna in studio

Nel corso della puntata del 25 febbraio di Uomini e Donne vedremo che al trono classico ci sarà il ritorno di una coppia molto amata e discussa. I protagonisti in questione sono Sossio Aruta e Ursula Bennardo. I due si sono spesso resi protagonisti di alti e bassi, sia in trasmissione, sia lontano dalle telecamere. Proprio qualche mese fa, infatti, si era parlato di una loro possibile rottura. Ad ogni modo, a quanto pare, tra loro è tornato il sereno e racconteranno come stiano procedendo le cose durante la prossima puntata del talk show pomeridiano.

In merito a Gemma, invece, non ci saranno nuovi aggiornamenti, sta di fatto che della dama non si parlerà affatto. Al centro dell’attenzione, però, torneranno Ida e Alessandro. I due, in questi giorni, hanno avuto dei diverbi piuttosto accesi dovuti alla distanza. Nella puntata odierna, dunque, vedremo che in studio si proporrà Ottavio, un nuovo spasimante della Platano. La donna deciderà di accettare il suo numero.

Matteo assente nella puntata del 25 febbraio, novità per Luca

Questo, chiaramente, genererà non poche polemiche, in quanto Alessandro si infastidirà parecchio. Su di un altro versante, poi, vedremo che Diego deciderà di interrompere la conoscenza con Gloria. A quanto pare, tra i due non è scattato nulla di più, pertanto, i due non saranno nelle condizioni di poter andare avanti. In merito al trono classico, invece, nella puntata del 23 febbraio di Uomini e Donne vedremo che di Matteo non si parlerà affatto.

Il ragazzo non sarà presente in studio, probabilmente in quanto la sua unica corteggiatrice Federica è a casa con la febbre, pertanto, sarà inutile per Ranieri presenziare in studio. Luca, invece, deciderà di cimentarsi nella conoscenza di una nuova corteggiatrice. A quanto pare, Soraya e Lilli non gli bastano e non si sente convinto a continuare solo con loro. La new entry si chiama Alessandra e i due avranno subito un bel feeling.