Miriana svela i dettagli sul fantasma che ha visto al GF Vip: “Una donna, di 45 anni…”

Questa notte Miriana Trevisan pare abbia avvistato un fantasma nella casa del GF Vip. Mentre tutti i concorrenti stavano dormendo, la donna ha cominciato a parlare con un’entità misteriosa.

La notizia ha, immediatamente, fatto il giro del web, al punto che anche Alfonso Signorini ha voluto intervistare la concorrente per capire cosa sia accaduto. Durante un collegamento con il conduttore, infatti, la protagonista ha svelato dei dettagli inaspettati.

L’avvistamento del fantasma nella casa del GF Vip

Nella casa del GF Vip c’è davvero un fantasma come pare stia sostenendo Miriana Trevisan? Tutto è cominciato questa notte, quando la donna ha cominciato a parlare con un’entità misteriosa augurandole di andare in pace. Le coinquiline si sono parecchio spaventate, al punto da chiederle se stesse scherzando. Soprattutto Lulù e Sophie sono apparse molto turbate dall’avvistamento. Anche il pubblico da casa non ha potuto fare a meno di farsi delle domande sulla vicenda, cosa che ha fatto anche Alfonso Signorini.

Poco prima dell’inizio della diretta del giovedì sera, infatti, il conduttore si è collegato con la casa ed ha chiesto alla showgirl di recarsi in confessionale. In tale occasione le ha chiesto di spiegare meglio quello che fosse accaduto nella notte appena trascorsa. Miriana è rimasta un po’ spiazzata, in quanto non credeva di dover affrontare pubblicamente questo argomento.

Miriana Trevisan racconta dettagliatamente cosa ha visto

Ad ogni modo, Alfonso ha rincuorato Miriana dicendo che il suo non fosse il primo avvistamento di un fantasma nella casa del GF Vip. In passato, infatti, ci sono stati altri quattro avvistamenti da parte di altri ex concorrenti del reality show. La donna, allora, si è aperta ed ha cominciato a raccontare nel dettaglio la sua visione. La showgirl ha detto di aver avvistato un’entità femminile, una donna di circa 45 anni.

Alfonso è apparso piuttosto incuriosito ed ha chiesto alla sua interlocutrice di essere più specifica. La protagonista, allora, ha detto di non aver visto con gli occhi questa sagoma, tuttavia, l’ha percepita, come spesso le capita. Purtroppo è una cosa che le capita spesso e che le genera anche un po’ di turbamento, proprio per tale ragione, fa di tutto per provare a sdrammatizzare prendendosi un po’ in giro. Alfonso, però, sembra intenzionato ad andare fino in fondo alla vicenda.