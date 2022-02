Alfonso Signorini sbotta contro i concorrenti del GF Vip: “Mancanza di educazione” cosa è successo (VIDEO)

La puntata del 24 febbraio del GF Vip è stata contraddistinta dall’uscita di scena di Katia Ricciarelli e Alfonso Signorini non ha gradito il comportamento assunto dai alcuni concorrenti. Nello specifico, la donna ha deciso di andare via senza salutare alcune persone.

Queste ultime, però, hanno avuto la possibilità di mostrarsi superiori andando comunque in contro all’eliminata, ma in molte non lo hanno fatto. Tale gesto ha sollevato un bel po’ di polemiche, sia dentro sia fuori la casa. Vediamo cosa è successo.

Katia rifiuta di salutare alcuni concorrenti del GF Vip

Nella puntata di giovedì del GF Vip, Alfonso Signorini si è reso protagonista di un nuovo attacco contro i concorrenti della casa. Il conduttore non ha affatto apprezzato che alcuni di loro abbiano deciso di non salutare Katia al momento della sua eliminazione. Tutto è avvenuto a seguito del verdetto. Il conduttore ha rivelato che tra Nathaly e Katia ad uscire sarebbe dovuta essere proprio la seconda. Quest’ultima, consapevole che probabilmente sarebbe uscita, aveva chiesto alla produzione di esaudire un suo desiderio.

Nello specifico, aveva chiesto che, in caso di sua uscita, tutti sarebbero dovuti essere freezzati in modo da avvicinarsi a salutare solo le persone che, a suo avviso, lo meritassero. Come era prevedibile, ad essere escluse da questo momento di saluto sono state Miriana, Manila, Lulù, Jessica e anche Sophie. Prima che la Ricciarelli abbandonasse per sempre la casa, però, il conduttore ha fatto una comunicazione ai coinquilini. (Clicca qui per il video)

Alfonso Signorini sbotta contro alcuni vipponi

In particolar modo, ha detto loro che, se qualcuno avesse voluto, avrebbe potuto salutare l’eliminata. Sophie, così, si è alzata ed ha detto che a lei hanno sempre insegnato che il saluto non si nega a nessuno, pertanto, ha voluto baciare Katia, mentre le altre sono rimaste sedute. Il comportamento di tali concorrenti del GF Vip ha infastidito Alfonso Signorini che ha sbottato contro di loro.

Il conduttore ha detto che, anche se Katia non li ha voluti salutare, loro avrebbero comunque dovuto portare rispetto ad una donna di 75 anni, pertanto, ha accusato le persone coinvolte di non avere educazione. Sul web, però, si è scatenato il panico. In molti hanno attaccato il conduttore dicendo che il rispetto andasse dato a chi ne porta, a prescindere dall’età. Ancora una volta, dunque, a molti è sembrato che il presentatore stesse provando a giustificare la sua ipotetica beniamina.