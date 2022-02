Lulù “minaccia” Nathaly al GF Vip: “Ora lo dico ad Alfonso…” spuntano frasi razziste (VIDEO)

Gli animi all’interno della casa del GF Vip sono piuttosto agitati e a rendere inquieto il clima è stato un diverbio molto acceso tra Lulù e Nathaly. Le due donne, infatti, si sono duramente scontrate anche durante la diretta del 24 febbraio.

La discussione, però, si è protratta anche nelle ore a seguire creando un bel polverone. La Selassiè, infatti, ha rivelato di essere a conoscenza di cose molto gravi dette dalla Caldonazzo che inneggerebbero al razzismo. Scopriamo cosa è successo.

La “minaccia” di Lulù contro Nathaly

Nel corso della puntata del 24 febbraio del GF Vip, Nathaly e Lulù hanno avuto un alterco piuttosto pesante durante un fuori onda. Nello specifico, la Selassiè ha sbottato contro la sua compagna d’avventura dicendo di smetterla di attaccarla altrimenti l’avrebbe smascherata con Alfonso. La giovane ha dichiarato di essere a conoscenza di alcune frasi che la sua interlocutrice avrebbe pronunciato nei giorni passati.

La Selassiè è stata piuttosto vaga e si è limitata a dire che alcuni coinquilini le avessero riportato alcune frasi alquanto razziste pronunciate dalla Caldonazzo. La giovane, dunque, ha voluto mettere in guardia la showgirl dicendole che, se avesse continuato con il suo atteggiamento ostile, avrebbe raccontato tutto ad Alfonso. Nathaly, allora, in tutta risposta ha detto di non essere intimidita dalle affermazioni della ragazza, pertanto, poteva fare tutto quello che ritenesse più opportuno.

La risposta della Caldonazzo e mistero sui video al GF Vip

Nathaly, infatti, ha esortato Lulù a raccontare quello di cui fosse venuta a conoscenza nella casa del GF Vip, anche se le ha dato della spiona. Nel corso di tutta la diretta, però, l’argomento non è saltato fuori, pertanto, i telespettatori stanno cominciando a domandarsi a quale episodio stesse facendo riferimento la principessa. Di recente, Nathaly si è resa protagonista di uno scivolone contro Jessica, accusandola di essere una ladra, proprio come suo padre.

In molti credevano che per tale frase la Caldonazzo meritasse la squalifica, ma il conduttore non ha minimamente menzionato l’argomento durante la messa in onda di giovedì. Il riferimento di Lulù, però, non sembra essere legato a questo episodio, in quanto la ragazza ha parlato di razzismo. Pertanto, la curiosità resta ancora tanta in quanto il presunto video con le dichiarazioni di Nathaly non è ancora venuto fuori. Non ci resta che attendere per vedere se ci saranno delle novità in merito.