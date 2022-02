Il Paradiso delle signore trama 1 marzo: Maria scopre tutto su Rocco, Umberto fa una confessione

La trama della puntata di martedì 1 marzo del Paradiso delle signore rivela che Umberto cederà le suo quote del grande magazzino a Dante. Adelaide sarà ancora all’oscuro di tutto, tuttavia, il commendatore deciderà di raccontarle parte della verità.

Per quanto riguarda Maria, invece, la ragazza si troverà a scoprire tutta la verità su Rocco nel peggiore dei modi. La fanciulla, infatti, non potrà fare a meno di sbottare duramente contro le sue amiche e colleghe.

Umberto racconta parte della verità sul Paradiso delle signore ad Adelaide

Nel corso della puntata di martedì 1 marzo del Paradiso delle signore vedremo che Umberto fornirà a Dante tutte le indicazioni inerenti le quote che gli sta cedendo. Romagnoli è riuscito nel suo intento, pertanto, non potrà che essere felice della piega che sta prendendo la situazione. Ad ogni modo, Adelaide non sa nulla del fatto che suo cognato si sia sacrificato così tanto pur di salvarle la pelle. In ogni caso, il commendatore deciderà di darle qualche informazione in merito alla sua decisione di cedere le quote.

Umberto, però, non potrà raccontarle tutta la verità, pertanto, si limiterà semplicemente a dire di aver dovuto agire in questa direzione per alcune faccende legate alla banca Guarnieri. Almeno inizialmente, Adelaide sembrerà non sospettare altro. Su di un altro versante, poi, vedremo che Ludovica accetterà di collaborare con Dante. Di questa notizia, però, no sarò affatto entusiasta Adelaide, la quale non potrà fare a meno di mostrare un po’ di titubanza.

Maria scopre tutto nella puntata dell’1 marzo

Torrebruna, dal canto suo, approfitterà di questa situazione per schierarsi dalla parte di Ludovica e fare di tutto per supportarla. Al Paradiso delle signore, intanto, nella puntata dell’1 marzo, vedremo che Maria verrà a conoscenza di tutta la verità che riguarda Rocco. Il ragazzo si è innamorato di un’altra donna e tutte le amiche di Maria ne erano a conoscenza, compresa Agnese, la zia di Rocco. La ragazza, dunque, rimarrà profondamente delusa e non potrà fare a meno di mostrare tutto il suo risentimento.

A farla stare così male sarà soprattutto il fatto che le sue amiche le hanno tenuto nascosto questo segreto così importante. La giovane, poi, si sfogherà anche con Agnese, che ha sempre reputato come una madre. In merito a Flora, invece, la donna sarà sempre più gelosa di Umberto, tuttavia, non sarà nella posizione di poter proferire parola. Per tale ragione, si chiuderà in se stessa e soffrirà in silenzio.