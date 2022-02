Oroscopo 26 febbraio 2022: Gemelli sul piede di guerra, Sagittario più consapevoli

Secondo l’oroscopo del 26 febbraio, i nati sotto il segno della Vergine devono essere equilibrati, mentre i Sagittario acquisiscono delle consapevolezze in più. I Capricorno devono essere onesti in amore.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Imparate a mettere da parte l’orgoglio e interiorizzate il concetto secondo il quale si possono avere anche opinioni dissenzienti, non per questo bisogna discutere. In amore è meglio deporre l’ascia di guerra.

Toro. Le previsioni dell’oroscopo di sabato 26 febbraio vi esortano a trascorrere un po’ di tempo in più in compagnia delle persone a cui volete bene. Ricordate che un domani potreste pentirvi di non averlo fatto abbastanza.

Gemelli. Oggi vi sentite particolarmente battaglieri. Sarà molto difficile riuscire a farvi cambiare idea, pertanto, cercate di restare calmi. Le persone che vi circondano potrebbero non prendere di buon grado questo atteggiamento.

Cancro. Questo non è il momento di avere dei rimorsi o dei rimpianti. Cercate di guardare al futuro con ottimismo, senza soffermarvi su ciò che è stato. Sul lavoro dovete essere propositivi.

Leone. Giornata molto interessante per quanto riguarda l’amore. Oggi potreste fare qualche incontro molto interessante, pertanto, tenete gli occhi ben aperti. In ambito professionale, invece, siate cauti.

Vergine. In amore c’è un tassello che vi manca. Se avete dei dubbi, forse è il caso di risolvere le faccende in sospeso. Sul lavoro, invece, è importante essere equilibrati e non prendere decisioni affrettate.

Previsioni 26 febbraio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Staccare la spina è assolutamente necessario in certi momenti. Non siate troppo rigidi con voi stessi e ricordate che sbagliare è umano. In famiglia potrebbe nascere qualche malumore, siate cauti e tranquilli.

Scorpione. Caratterialmente siete persone che tendono a non dare subito fiducia al prossimo e questo potrebbe essere spesso un bene. Tuttavia, cercate di non adoperare questa diffidenza con tutti o potreste pentirvi.

Sagittario. Dopo aver vissuto qualche giorno di confusione, i nati sotto questo segno si preparano ad acquisire maggiori consapevolezze, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Nel lavoro è importante essere audaci.

Capricorno. Buon momento per quanto riguarda le relazioni. Se avete cominciato una storia da poco, allora potrete definire alcune situazioni. Fatevi conoscere per quello che siete e comportatevi in maniera spontanea.

Acquario. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 26 febbraio vi esortano a stare in compagnia. Oggi potrebbe farsi sentire la malinconia, pertanto, cercate di scacciarla via con l’aiuto delle persone care.

Pesci. Sul lavoro siete un po’ tesi, ci sono delle questioni che proprio non riuscite a risolvere. Ad ogni modo, cercate di non pensarci in questo fine settimana, altrimenti rischierete di impazzire.