Cecilia Zagarrigo scopre il sesso del figlio con una commovente sorpresa, c’entra un’ex tronista di Uomini e Donne (VIDEO)

In queste ore Cecilia Zagarrigo ha scoperto il sesso di suo figlio e lo ha comunicato a tutti i fan che la seguono con affetto e apprensione. La ragazza, però, ha scoperto la notizia in un modo del tutto particolare.

Alcune persone vicine a lei e al suo compagno Moreno, infatti, le hanno organizzato una sorpresa inaspettata, che ha commosso tutti. Di mezzo c’è anche un’ex tronista di Uomini e Donne. Vediamo cosa è successo.

Cecilia annuncia il sesso di suo figlio

Cecilia Zagarrigo ha appena annunciato il sesso di suo figlio. L’ex volto di Uomini e Donne aspetta una femminuccia. Il modo in cui ha scoperto questa lieta novella, però, è stato davvero commovente. Di solito, si usa organizzare un babyshower per la coppia in modo da creare un po’ di suspense per la scoperta del sesso del nascituro. Ciò che le persone vicine a Cecilia e Moreno hanno organizzato, però, ha superato ogni aspettativa.

Per la coppia, infatti, è stato organizzato un percorso a tappe durante il quale i due hanno trovato e letto dei bigliettini contenenti delle indicazioni. I due hanno dovuto risolvere tutti i piccoli indovinelli, fino ad arrivare al momento clou, ovvero, quello della scoperta del sesso del nascituro. Per loro sono stati preparati due tubi, con all’interno i coriandoli del colore rosa, proprio perché aspettano una femminuccia. (Continua dopo il video)

Un’ex tronista di Uomini e Donne sorprende la Zagarrigo

Nel momento in cui Cecilia Zagarrigo e il suo compagno Moreno hanno scoperto il sesso del figlio hanno dato luogo ad una reazione incredibile. La ragazza si è gettata a terra e poi ha messo le mani sul viso in segno di gioia. Successivamente, poi, ha dichiarato che non poteva augurarsi di meglio. Ad ogni modo, a destare parecchio sgomento è stato, soprattutto, il fatto che l’evento è stato organizzato anche da un’ex tronista di Uomini e Donne.

La ragazza in questione è Giovanna Abate. Le due donne si sono conosciute all’interno dello studio di Uomini e Donne ed hanno subito legato. L’ex tronista, infatti, ha fatto anche una dedica molto toccante alla sua amica. Nello specifico, ha detto di essere molto emozionata nell’immaginare che dentro il suo pancino si stia pian piano formando una vita. In seguito, l’ha rassicurata dicendo che le sarà sempre accanto.