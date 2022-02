Uomini e Donne anticipazioni puntata 28 febbraio: novità per Luca, un grande ritorno

Le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne che andrà in onda lunedì 28 febbraio rivelano che al centro dell’attenzione ci sarà Luca. Il ragazzo sta conoscendo delle nuove corteggiatrici e questo, chiaramente solleverà un po’ di polemiche tra quelle più longeve.

Di Matteo, invece, non si parlerà affatto, anzi, il ragazzo non sarà neppure annunciato da Maria De Filippi in quanto assente. Inoltre, nella puntata in questione ci sarà il ritorno di una vecchia conoscenza del parterre del trono over.

Anticipazioni 28 febbraio trono classico

Nella puntata del 28 febbraio di Uomini e Donne vedremo che Maria De Filippi chiamerà in studio il tronista Luca. La donna non nominerà Matteo in quanto il ragazzo sarà assente. La sua unica corteggiatrice Federica ha la febbre, pertanto, non avendo altre dame alla sua “corte”, la presenza del giovane in studio sarà completamente inutile. Per quanto riguarda Luca, invece, il giovane racconterà di aver portato in esterna una corteggiatrice nuova.

Dopo essere uscito più di una volta sia con Lilli sia con Soraya, il tronista deciderà che sia giunto il momento di allargare i suoi orizzonti. A tal proposito, chiederà alla produzione di presentargli nuove corteggiatrici. Tra di lor si distinguerà Alessandra, che subito colpirà il romano. I due daranno luogo ad un’esterna molto gradevole e la cosa, chiaramente, non farà piacere alle due corteggiatrici già presenti da settimane nel parterre. Specie Lilli sarà piuttosto delusa in quanto, in una precedente puntata, ha già ammesso di sentirsi più avanti rispetto al tronista.

Torna una coppia del trono over di Uomini e Donne

Ad ogni modo, una volta arginata la questione, la conduttrice passerà di nuovo ai membri del trono over. A tal riguardo. Nella puntata di lunedì 28 febbraio di Uomini e Donne vedremo che saranno chiamati in causa due ex esponenti del parterre degli over. I protagonisti in questione sono Sossio Aruta e Ursula Bennardo. I due sarebbero già dovuti apparire nella scorsa puntata, ma questo non è più avvenuto per mancanza di tempo.

In ogni caso, la coppia racconterà come stiano procedendo le cose tra loro. I due stanno crescendo insieme la loro principessa, la piccola Bianca, tuttavia, questi mesi non sono stati sempre semplici. Un po’ di tempo fa, infatti, la coppia giunse ad un punto di rottura drastico. Sossio e Ursula si lasciarono, creando molto sgomento anche sui social. Ad ogni modo, sono riusciti a superare anche questa tempesta e attualmente sono insieme più forti di prima.