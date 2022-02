Nicola Pisu sbotta contro Miriana Trevisan: “Il GF Vip deve farla curare, non sta bene…” (VIDEO)

In queste ore, Nicola Pisu ha pubblicato un post su Instagram in cui ha attaccato duramente Miriana Trevisan. Il protagonista ha detto di aver sentito la showgirl e Manila che questa notte hanno sparlato di lui.

A tal proposito, non potendosi confrontare di persona con le dirette interessate, ha deciso di fare un video sui social. Il giovane è stato piuttosto duro nei confronti dell’ex coinquilina. Vediamo nel dettaglio che cosa è emerso.

Miriana e Manila hanno sparlato di Nicola al GF Vip?

Come un fulmine a ciel sereno, Nicola Pisu è sbucato dal nulla ed ha cominciato ad attaccare Miriana Trevisan. Il giovane ha esordito con un video su Instagram in cui ha rivelato di aver appreso una cosa piuttosto incresciosa. Nello specifico, ha detto di aver sentito Miriana e Manila che questa notte hanno sparlato di lui. Le due donne pare lo abbiano accusato di essere un drogato e un tossicodipendente.

Nicola ha detto che questo, purtroppo, è stato vero in passato, in quanto ha sofferto di queste orribili dipendenze. Adesso, però, sta meglio e non è mai più ricaduto in simili vizi. Per tale motivo, il protagonista ha sentito il bisogno di dissentire e di spiegare come stiano le cose. Pisu non è disposto a tollerare di essere continuamente nominato da Miriana, pertanto, ha duramente sbottato contro di lei pronunciando delle cose piuttosto importanti.

Il duro attacco di Pisu contro la Trevisan

Nel corso del suo sfogo contro Miriana Trevisan, infatti, Nicola Pisu ha detto che la donna non stia bene. Nello specifico, si è soffermata sulle recenti dichiarazioni fatte dalla showgirl in merito alla presenza di fantasmi all’interno della casa più spiata d’Italia. A tal proposito, allora, l’ex gieffino ha detto che una persona che dice di parlare con gli spiriti non può avere nessuna credibilità. Stessa cosa per una donna che dichiara di essere in grado di diagnosticare le malattie alle persone che incontra.

Nicola, dunque, ha preso in giro la donna che un tempo ha corteggiato dipingendola come una visionaria. A tal proposito, l’uomo ha esortato lo staff del Grande Fratello Vip a prodigarsi per darle una mano a farsi curare in quanto non sta affatto bene. In molti hanno commentato al di sotto del post e diversi utenti hanno dichiarato di non aver affatto visto che Miriana sparlasse di lui. In effetti sul web non c’è alcun video in merito, pertanto, non ci resta che attendere per saperne di più.