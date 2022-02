Oroscopo 27 febbraio 2022, classifica: Cancro in stallo, Capricorno verso certezze

Secondo l’oroscopo del 27 febbraio, i nati sotto il segno dello Scorpione stanno per vivere un momento molto interessante in amore. Gli Ariete sono in pole position, mentre gli Acquario sono audaci.

Oroscopo dei primi sei segni

1 Ariete. Prima posizione per i nati sotto questo segno, che oggi più che mai saranno intraprendenti. Questa sarà una domenica all’insegna del movimento e del divertimento. Cercate, però, di trovare anche il tempo di riposare e di ricaricarvi per una nuova settimana.

2 Acquario. Siete particolarmente audaci, sia dal punto di vista sentimentale sia professionale. Oggi Mercurio è nel vostro segno e questo vi renderà molto più arguti e astuti. Difficilmente le persone che vi circondano riusciranno a dirvi di no.

3 Capricorno. Le previsioni dell’oroscopo del 27 febbraio esortano i nati sotto questo segno a continuare a lottare per raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati. In questo periodo state per ottenere delle certezze, quindi, è meglio non arrendersi.

4 Gemelli. Se una persona vi piace, fate di tutto per palesare le vostre emozioni. Non perdetevi in chiacchiere e cercate di essere un po’ più concreti. In ambito professionale, invece, è importante fare una buona impressione.

5 Sagittario. L’apparenza ha la sua importanza, tuttavia, soprattutto in amore, cercate di andare oltre. Non esitate a mettervi in gioco, anche se avete paura. Le relazioni finite non devono essere motivo di dolore, ma devono darvi consapevolezze e sicurezze su chi siete.

6 Leone. Giornata di alti e bassi dal punto di vista delle relazioni. Se state pensando di cambiare qualche aspetto della vostra vita, forse è il caso di valutare attentamente le prossime mosse. In ambito professionale dovete essere intraprendenti.

Previsioni astrali ultime sei posizioni del 27 febbraio

7 Scorpione. Nessuna missione è impossibile, la cosa importante è crederci sempre. Dal punto di vista sentimentale sta per cominciare un periodo decisamente interessante, soprattutto per i single. Tenete gli occhi ben aperti.

8 Cancro. Oggi siete piuttosto confusi. L’Oroscopo del 27 febbraio denota l’inizio di una fase di stallo. In ambito sentimentale è importante non avere remore. Mettetevi in gioco e non abbiate paura di farvi male.

9 Toro. In amore è importante risolvere una questione in sospeso. Non bisogna mai andare a dormire con il broncio. Ogni situazione deve sempre essere affrontata e sviscerata fino al nocciolo, altrimenti finisce per diventare più pesante di quello che è.

10 Pesci. Meglio un uovo oggi che una gallina domani. Cercate di cogliere al volo delle occasioni, perché del domani non può esserci alcuna certezza. Approfittate di questa domenica per riposare un po’ perché la prossima settimana si prospetta piena di novità.

11 Vergine. Una piccola delusione in amore potrebbe spingervi a voler rinunciare a provare certi piaceri. Ricordate che nella vita è importante lottare e rialzarsi sempre dopo ogni caduta. Dal punto di vista professionale siete un po’ indecisi.

12 Bilancia. Giornata un po’ controversa. Cercate di stare lontani dai problemi e dalle discussioni. Talvolta è necessario trascorrere un po’ di tempo con se stessi in modo da rimettersi in sesto e recuperare le forze al meglio.