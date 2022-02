Oroscopo 28 febbraio 2022: Leone spericolati, Acquario titubanti

Secondo le previsioni dell’oroscopo del 28 febbraio i nati sotto il segno dei Gemelli devono mettere da parte l’orgoglio. I Bilancia sono un po’ agitati, mentre gli Acquario non amano trovarsi dinanzi i bivi.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Giornata molto viva e produttiva. La settimana comincerà nel migliore dei modi, pertanto, cercate di mettere tutte le cose al loro posto in modo da affrontare la settimana con ordine ed efficienza. In amore, invece, potete essere un po’ più “disordinati”.

Toro. Se avete qualcosa da dire, meglio essere onesti. Sia in amore sia nel lavoro non dovete tenervi le cose dentro altrimenti c’è il rischio di un’implosione. Cercate di essere un po’ più razionali, specie per quanto riguarda la sfera professionale.

Gemelli. La Luna è favorevole, pertanto, è il caso di allargare i vostri orizzonti, sia dal punto di vista sentimentale sia professionale. Cercate di mettere da parte l’orgoglio quando necessario, altrimenti correrete il rischio di perdervi occasioni interessanti.

Cancro. I cuori solitari possono tirare un sospiro di sollievo in quanto presto potrebbero arrivare delle novità molto interessanti. Anche dal punto di vista professionale dovete essere fiduciosi, ma al contempo è importante mantenere i piedi ben saldi per terra.

Leone. Le previsioni dell’oroscopo del 28 febbraio esortano i nati sotto questo segno a prestare un po’ di attenzione in più alle faccende che riguardano la sfera privata. Non siate impazienti e lasciate che le cose vadano da sé.

Vergine. In questo periodo siete fortemente desiderosi di affetto. Ad ogni modo, cercate di non incorrere nell’errore di finire per elemosinare determinati comportamenti. Se siete indecisi meglio aspettare tempi migliori per prendere decisioni serie.

Previsioni 28 febbraio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Non sapere cosa vi riserva il futuro vi mette un po’ in apprensione. In amore è importante essere onesti, ma al contempo non dovete essere petulanti. In ambito professionale, invece, p meglio non esporsi troppo.

Scorpione. Non potete più essere neutrali. Le previsioni dell’oroscopo del 28 febbraio vi invitano a prendere di petto certe situazioni onde evitare di continuare a rimandarle e a temporeggiare. Dal punto di vista delle emozioni siete favoriti.

Sagittario. In questo periodo siete un po’ stanchi, pertanto, è il caso di ritagliarvi qualche momento solo per voi. Anche se ci son molte cose da fare, talvolta è necessario staccare un po’ la spina onde evitare di commettere qualche errore grossolano.

Capricorno. Siete persone molto competitive e questo sarà favorevole sul lavoro. Ad ogni modo, cercate di non inimicarvi le persone sbagliate. Dal punto di vista delle relazioni, invece, è opportuno avere gli occhi ben aperti.

Acquario. I nati sotto questo segno stanno vivendo un periodo un po’ altalenante. Non avere certezze non è una cosa che vi fa stare tranquilli. Per tale ragione, cercate sempre nelle persone che vi circondano delle certezze.

Pesci. Ci sono delle belle novità in arrivo per quanto riguarda la sfera professionale. Imparate a mettervi in gioco e non tiratevi indietro. Mercurio in aspetto positivo favorirà coloro i quali svolgono professioni in cui è necessaria minuzia e attenzione per i piccoli dettagli.