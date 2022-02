GF Vip, rivelazione bomba su Nathaly Caldonazzo: “Ruba mariti, c’erano tre figli di mezzo…”

In queste ore, Nathaly Caldonazzo è finita al centro di una vera e propria bufera scoppiata fuori la casa del GF Vip. In particolare, l’ex moglie del suo ex compagno Andrea Ippolit ha rilasciato un’intervista al magazine Di Più in cui ha fatto delle confessioni inedite.

Nello specifico, ha accusato la showgirl di essere una ruba mariti, in quanto si è insinuata nel rapporto che lei aveva con il suo marito dell’epoca, appunto Andrea. Scopriamo nel dettaglio che cosa ha rivelato.

Nathaly Caldonazzo ha rubato il marito di un’altra donna?

Daniela Pandini, ex moglie di Andrea Ippoliti, ha rilasciato un’intervista in cui ha sparato a zero contro l’attuale concorrente del GF Vip Nathaly Caldonazzo. La donna in questione ha criticato fortemente il comportamento che la showgirl ha adoperato nei confronti di Soleil, definendola una ruba mariti. Quella che se la intende con i mariti della altre, infatti, sarebbe proprio Nathaly. Stando a quanto rivelato da Daniela, infatti, la showgirl si sarebbe intromessa nel matrimonio tra lei e Andrea, quando di mezzo c’erano anche tre figli.

In particolar modo, Daniela ha spiegato che tutto accadde nel 2016, quando suo figlio fu invitato alla festa di compleanno della figlia di Nathaly. In quell’occasione, la donna non poté accompagnare il ragazzino, pertanto, chiese a suo marito di farlo al posto su. Fu quello il primo incontro tra Andrea e Nathaly. Da quel momento in poi, Ippoliti cambiò atteggiamento nei confronti di sua moglie e di tutta la sua famiglia.

Daniela sbotta contro la concorrente del GF Vip ed esige le scuse

Ad un certo punto, poi, uno dei loro figli scoprì un messaggio sul cellulare di lui in cui c’era un “Ti amo” da parte della Caldonazzo. In seguito, Andrea andò via di casa lasciando sua moglie e cominciando una storia con la showgirl. In virtù di questo racconto, dunque, Daniela ci ha tenuto a precisare che la vera ruba mariti, in questo caso, sia proprio la concorrente del GF Vip Nathaly Caldonazzo.

Quest’ultima avrebbe recato molto dolore a tutta la sua famiglia, non solo all’epoca, ma anche ora che si trova all’interno della casa più spiata d’Italia. In una precedente occasione, infatti, la showgirl accusò il suo ex di essere un narcisista patologico, cosa davvero sgradevole considerando che c’erano i suoi figli a casa che ascoltavano. Pertanto, la Caldonazzo dovrebbe solo vergognarsi e chiedere scusa secondo Daniela. Come reagirà la diretta interessata?