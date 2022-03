GF Vip, Jessica scandalizzata da Barù: “Mi ha leccato…” poi la dura decisione (VIDEO)

Il rapporto tra Jessica e Barù continua ad essere piuttosto complesso nella casa del GF Vip. L’enologo, infatti, sta continuando a lanciare segnali contraddittori alla principessa, i quali stanno generando un bel po’ di sgomento.

Il nipote di Costantino Della Gherardesca, infatti, in questi giorni ha provocato parecchio la Selassiè, arrivando a farle credere di nutrire un vero interesse nei suoi confronti. Successivamente, però, le ha fatto un discorso spiazzante.

I comportamenti ambigui di Barù verso Jessica

Gli ultimi giorni sono stati piuttosto turbolenti all’interno della casa del GF Vip, soprattutto per quanto riguarda Jessica e Barù. Quest’ultimo, infatti, sta stuzzicando parecchio la sua coinquilina, la quale non ha mai nascosto di provare un reale interesse per lui. Proprio in queste ore, infatti, la ragazza si è sfogata con alcuni coinquilini ed ha raccontato loro alcune frasi alquanto spinte che le avrebbe indirizzato Barù. In particolare, ha detto che l’enologo le ha involontariamente sporcato la maglia con il forchettone da cucina.

Resosi conto dell’errore, poi, ha provato a pulire via lo sporco con la bocca. In quel momento, però, ha cominciato a fare delle considerazioni sul decolleté della giovane, che l’hanno lasciata senza parole. In seguito, poi, ha cominciato a baciarla sul naso fino al mento, Insomma, tutti atteggiamenti che hanno spinto la ragazza a credere che tra di loro possa nascere qualcosa. (Continua dopo il video)

La dura decisione al GF Vip

Subito dopo aver assunto questi atteggiamenti ambigui, però, Barù ha voluto mettere le cose in chiaro con Jessica, in merito al loro rapporto all’interno della casa del GF Vip. Nello specifico, l’esperto di vini ha detto di reputare la ragazza davvero molto bella e gentile, tuttavia, non crede che tra loro possa realmente nascere qualcosa. Nello specifico, ha detto che una volta terminata l’esperienza del reality show, tra loro non potrà esserci nulla.

Queste parole, davvero dure e incisive, hanno destabilizzato parecchio la Selassiè. Anche gli utenti del web ritengono che il concorrente si stai “servendo” di questa situazione per generare un po’ di dinamiche all’interno della casa. Il suo comportamento, però, potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio, in quanto in molti si stanno scagliando contro di lui accusandolo di sfruttare solamente Jessica, che tra l’altro sembra essere tra le favorite per la vittoria del programma di Canale 5.