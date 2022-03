Uomini e Donne gossip, Joele Milan e Noemi Baratto stanno insieme? Il bacio spiazza tutti (FOTO)

In queste ore sta circolando sul web un video che riguarda due ex protagonisti di Uomini e Donne, ovvero, Joele Milan e Noemi Baratto. I due si sono conosciuti all’interno del programma in quanto lui era il tronista e lei la corteggiatrice di Matteo Fioravanti.

In occasione delle puntate del talk show, i due non si sono mai presi in considerazione, sta di fatto che lui è stato mandato via per alcuni comportamenti errati assunti con Ilaria Melis, mentre lei è stata la scelta di Matteo. Ad ogni modo, che cosa starà succedendo tra loro?

Il bacio tra Joele e Noemi dopo Uomini e Donne

Due ex volti di Uomini e Donne stanno facendo molto parlare di sé, stiamo parlando di Matteo e Noemi. Gli influencer Deianira Marzano e Amedeo Venza hanno pubblicato sui loro rispettivi profili Instagram dei video in cui si vedono i due ragazzi intenti a scambiarsi un bacio inaspettato. Nel video in questione si vede che i due si trovano all’interno di un locale intenti a ballare. Ad un certo punto, poi, lei si gira verso di lui e Joele la bacia.

Dopo pochi secondi, però, i due si staccano e continuano a ballare, mentre il video viene interrotto. Il pubblico da casa è rimasto spiazzato dinanzi questa notizia, specie perché entrambi sembravano ancora coinvolti dai loro ex. Ricordiamo che Joele è uscito da Uomini e Donne con Ilaria, anche se in circostanze piuttosto incresciose. La conduttrice, infatti, è stata costretta ad allontanarlo in quanto lui aveva infranto il regolamento del programma provando a mettersi in contatto con la ragazza all’insaputa della redazione. (Continua dopo la foto)

Come avranno reagito Ilaria e Matteo?

Noemi, invece, ha presenziato a Uomini e Donne durante il trono di Joele, ma corteggiava Matteo. Tra i due si è subito venuto a creare un feeling, al punto che il ragazzo, su esortazione della redazione e della padrona di casa, aveva deciso di uscire dal programma insieme a lei. Entrambe le store, però, sono giunte al capolinea dopo poco tempo, anche se, ogni tanto, ci sono stati dei riavvicinamenti,

Ma come avranno reagito Ilaria e Matteo? Almeno per il momento, non ci sono grosse informazioni sui social in merito alla faccenda, pertanto, non ci resta che attendere per vedere se decideranno di commentare. Anche i diretti interessati di questo gossip si sono trincerati dietro un rigido silenzio, pertanto, la curiosità dei fan continua a crescere sempre più.