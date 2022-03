Oroscopo 1 marzo 2022: Vergine confusi, Pesci più consapevoli

Secondo l’oroscopo del giorno 1 marzo 2022, i nati sotto il segno dei Gemelli devono essere un po’ più calmi in amore. I Sagittario sono un po’ troppo orgogliosi, mente per i Pesci arriveranno delle belle conferme.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Oggi vi sentite un po’ fiacchi. Dal punto di vista sentimentale è importante non lasciarsi condizionare da quello che pensano gli altri. Se siete convinti di qualcosa, cercate di andare avanti fino alla fine.

Toro. L’oroscopo del giorno 1 marzo 2022 vi esorta a stabilire un clima conviviale al lavoro. Cercate di mettere da parte il rancore, soprattutto per quanto riguarda le faccende private. Questo vi porterà a stare molto meglio con voi stessi e con gli altri.

Gemelli. Giornata un po’ sottotono per i nati sotto questo segno. Imparate ad assumere un atteggiamento responsabile per quanto riguarda le cose serie della vita. In amore è importante non farsi prendere dall’ansia da prestazione.

Cancro. Le stelle sono un po’ contraddittoria. Tra oggi e domani potrebbe nascere qualche piccolo disguido. La cosa importante onde evitare di commettere qualche errore è quella di rimanere in disparte e calmi.

Leone. Le persone che spesso incontrate sul vostro cammino sono in grado di regalarvi molto più di quanto voi immaginiate. Proprio per tale ragione, cercate di essere un po’ meno diffidenti, altrimenti c’è il rischio di commettere qualche errore.

Vergine. I nati sotto questo segno si trovano un po’ in balia degli eventi. Cercate di mantenere i piedi ben saldi per terra, soprattutto dal punto di vista professionale. In amore dovete essere più intraprendenti e sicuri di voi.

Previsioni 1 marzo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Non badate troppo alle critiche, specie a quelle poco costruttive. In amore potreste sentirvi un po’ soli e questo non giova sicuramente al vostro stato d’animo. Tuttavia, ricordatevi che è solo una fase passeggera.

Scorpione. La mattinata comincerà in maniera molto produttiva, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Dal pomeriggio, però, potreste mostrare un po’ più di stanchezza, pertanto, cercate di approfittare delle ore in cui vi sentite più carichi.

Sagittario. L’Oroscopo del giorno 1 marzo 2022 esorta i nati sotto questo segno a mettere da parte l’orgoglio in amore. Cercate di guardare avanti con maggiore ottimismo e non voltatevi mai indietro.

Capricorno. La calma è la virtù dei forti. Questo è un concetto che fareste bene a fare vostro soprattutto in questo periodo. In ambito sentimentale è importante venire incontro alle esigenze del partner. La vita è fatta anche di compromessi.

Acquario. Non siate troppo azzardosi, questo non è il momento di rischiare. Al lavoro cercate di mantenere un profilo basso e tranquillo. Ci sarà tempo per poter essere un po’ più esigenti e pretenziosi.

Pesci. Se fino a questo momento siete stati pervasi dai dubbi in amore, a partire da oggi avrete le idee molto più chiare. Cercate di mettervi in gioco e di non perdervi troppo in chiacchiere sul lavoro.