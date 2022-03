Perché Noemi ha diffidato Barù al GF Vip? Ecco cosa ha detto il concorrente della cantante (VIDEO)

In queste ore Barù è venuto a conoscenza del fatto che la cantante Noemi l’avesse diffidato. A comunicare l’accaduto è stato il diretto interessato che, uscendo da un confessionale, ha spiegato cosa fosse successo.

In molti, però, si stanno domandando quali siano i motivi per i quali l’artista abbia deciso di adoperare un comportamento così rigido nei confronti del gieffino. Vediamo nel dettaglio che cosa è accaduto.

Qual è l’episodio per cui Noemi ha diffidato Barù

La cantante Noemi ha diffidato Barù. La donna non ha molto apprezzato alcune uscite che ha fatto l’esperto di vini nei suoi confronti. L’episodio incriminato è accaduto agli inizi di febbraio, poco dopo la messa in onda del Festival di Sanremo 2022. La produzione del GF Vip è solita svegliare i concorrenti con la musica e una di quelle mattine fu trasmesso proprio il brano con cui la cantate ha partecipato alla competizione canora.

Nell’ascoltare quella canzone, però, il nipote di Costantino Della Gherardesca ha dato di matto ed ha cominciato ad insultare la cantante utilizzando delle parole davvero molto forti. Oltre che manifestare il suo dissenso rispetto alla canzone, cosa assolutamente lecita e normale in quanto non si può piacere a tutti, il protagonista è andato oltre. Nello specifico, ha detto che bisognerebbe tagliare le corde vocali a certi artisti, nel caso specifico, a Noemi.

La reazione del concorrente del GF Vip alla diffida

Di fronte a queste affermazioni, Noemi non ha diffidato Barù. La cantante ha fatto sapere al gieffino di aver agito legalmente contro di lui, pertanto, il concorrente non potrà più nominarla. La donna era rimasta molto male non tanto per il commento in sé, quanto per la violenza celata dietro una simile affermazione. Nel frattempo, Barù ha appreso la notizia della diffida e l’ha comunicata a Jessica e ad altri compagni d’avventura.

Il protagonista ha detto di essere rimasto basito in quanto non ritiene assolutamente di aver agito in modo improprio contro la donna. Successivamente, poi, ha anche ironizzato sulla faccenda dicendo che “una certa signora che canta” l’avesse diffidato, tuttavia, lui non avrebbe potuto fare il nome. I compagni d’avventura, però, non ci hanno messo molto a capire di chi si trattasse e, in effetti, neppure il pubblico da casa. Adesso non ci resta che attendere per vedere se ci saranno nuovi risvolti.