Uomini e Donne anticipazioni puntata 1 marzo: nuovi arrivi per Luca, Matteo assente

Martedì 1 marzo andrà in onda un nuovo appuntamento con Uomini e Donne e in tale occasione vedremo che la conduttrice Maria De Filippi si soffermerà un po’ di più sul trono classico. Dopo aver ampiamente dibattuto in merito alle dinamiche che riguardano gli over, infatti, verrà chiamato in studio Luca.

Il giovane sta conoscendo due corteggiatrici, ma nella puntata in questione vedremo che ci saranno delle novità. In merito al trono di Matteo, invece, il ragazzo non sarà presente in studio. Scopriamo per quale motivo.

Nuova corteggiatrice per Luca a Uomini e Donne

Nel corso della puntata di martedì 1 marzo di Uomini e Donne vedremo che Maria De Filippi comincerà dal tronista Luca. La donna lo chiamerà per farlo scendere in studio e per parlare delle sue attuali frequentazioni. Il giovane sta conoscendo Lilli e Soraya. Specie da quest’ultima sembra essere particolarmente attratto dal punto di vista fisico. In merito alla prima, invece, il ragazzo è interessato ma, stando a quanto emerso, pare proprio che sia lei ad essere più presa.

Proprio per tale ragione, la dama ha ammesso di essersi un po’ frenata onde evitare di rimanere scottata. Nel corso della puntata, però, vedremo che Luca ha conosciuto una nuova corteggiatrice che si chiama Alessandra. I due hanno avuto modo di fare anche un’esterna la sera prima, pertanto, avranno argomenti di cui dibattere in puntata. Entrambi non potranno fare a meno di palesare il reciproco feeling e interesse.

Matteo assente nella puntata dell’1 marzo

Ad ogni modo, Luca non si sentirà ancora coinvolto in maniera particolare da nessuna delle sue corteggiatrici. L’arrivo di una nuova dama certamente destabilizzerà un po’ l’ambiente, in quanto le due corteggiatrici già esistenti non riusciranno a trattenere il loro dissenso. In ogni caso, una volta archiviato il discorso inerente Luca, è bene parlare anche di Matteo. Il ragazzo non sarà presente in studio.

Quasi certamente questo è stato determinato dal fatto che la sua unica corteggiatrice Federica è a letto con la febbre. Pertanto, non avendo altre spasimanti al momento, per Matteo presenziare in studio sarebbe stato del tutto inutile. Durante la messa in onda, poi, si parlerà anche di alcune vicende inerenti gli over, ma Gemma non sarà coinvolta. La dama, almeno per il momento, è completamente sprovvista di spasimanti e quindi di argomentazioni.