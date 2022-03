GF Vip, Nathaly Caldonazzo protetta? Alfonso nega l’esistenza dei video contro Jessica, ma sul web le prove (VIDEO)

Nel corso della puntata del 28 febbraio del GF Vip è stata decretata l’uscita dal reality show di Nathaly Caldonazzo. Prima che questo avvenisse, però, Alfonso Signorini ha voluto affrontare la faccenda inerente le presunte frasi razziali e offensive della showgirl contro Jessica.

A tal proposito, il conduttore ha detto che la produzione non ha trovato nessun filmato inerente questi episodi. Per tale ragione, il fatto non sussisterebbe. Sul web, però, in molti hanno sbottato pubblicando le prove.

La dura lite tra Alessandro e Nathaly

Tra i momenti più accesi della puntata di ieri del GF Vip c’è stato uno scontro molto acceso tra Nathaly Caldonazzo e Alessandro Basciano. Quest’ultimo ha dichiarato di aver sentito la donna pronunciare frasi molto pesanti su Jessica. Tali frasi pare siano così gravi al punto da meritare una squalifica. Durante la messa in onda, però, il conduttore ha ribadito che la produzione ha effettuato un lavoro di attenta analisi per capire cosa sia accaduto davvero.

Da tali indagini pare non sia emerso alcun filmato in cui Nathaly pronunciava le frasi dette da Alessandro. Quest’ultimo, però, durante la puntata si è opposto ed ha continuato a dichiarare di aver sentito la donna dire quelle accuse. Alfonso, allora, ha perso le staffe ed ha esortato Basciano a smetterla in quanto senza filmati le sue accuse non sono altro che calunnie.

Il GF Vip protegge la Caldonazzo? Il web pubblica prove

Durante un fuori onda del GF Vip, poi, Alessandro Basciano e Nathaly Caldonazzo si sono nuovamente scontrati e si sono detti parole molto pesanti. Il popolo del web, però, è insorto per accusare la showgirl di essersi realmente resa protagonista di quelle frasi così gravi contro Jessica. In molti, infatti, hanno cominciato a diffondere i filmati in cui si vedeva la donna profondamente preoccupata di essere squalificata dal reality show.

Durante una chiacchierata con Antonio, infatti, si sente la donna dire che sicuramente sarebbe uscita a causa delle frasi di cui si era resa protagonista. Lei stessa aveva compreso la gravità della situazione, pertanto, era consapevole che sarebbe andata in contro a conseguenze molto gravi. Durante la puntata di ieri del GF Vip, però, non è accaduto nulla di tutto ciò. Proprio per tale motivo, in molti, compreso Alessandro, stanno ritenendo che la produzione voglia, in qualche modo, tutelare la showgirl.