Alessandro Basciano sapeva che sarebbe uscito dal GF Vip? Una frase detta al figlio crea un caso (VIDEO)

Durante la messa in onda di ieri del GF Vip, Alessandro Basciano ha ricevuto una splendida sorpresa in quanto ha avuto la possibilità di rivedere suo figlio. Dopo questo lieto evento, il giovane è finito ad un tele voto lampo che gli è costato l’eliminazione.

I fan più attenti, però, si sono resi conto di una cosa alquanto interessante. Nello specifico, il ragazzo pare sapesse che quella stessa sera sarebbe uscito, anche se nessuno sapeva dell’esistenza della seconda eliminazione. Come è possibile? Vediamo cosa è successo.

Alessandro esce dal GF Vip durante un tele voto flash

Alessandro Basciano è uscito dalla casa del GF Vip dopo essere finito in un tele voto lampo. I concorrenti hanno dato luogo ad una catena di salvataggi, che hanno lasciato fuori Miriana e Antonio. I due hanno avuto la possibilità di portare al tele voto con sé altre due persone. La prima ha scelto Alessandro, mentre il secondo ha optato per Sophie. Al termine della votazione, poi, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne è stato eliminato.

In molti, però, non hanno potuto fare a meno di notare un episodio alquanto interessante. Nello specifico, pare che Alessandro sapesse che sarebbe uscito quella stessa sera. Questo dettaglio è trapelato in occasione dell’incontro con suo figlio. Il piccolo ha raggiunto suo padre in passerella ed ha chiacchierato un po’ con lui. Il giovane è stato felicissimo, al punto da mostrarsi particolarmente emozionato.

Basciano sapeva già tutto? La frase ambigua

Nel corso della conversazione, i due hanno parlato di tutto ma, ad un certo punto, il concorrente ha pronunciato una frase che, alla luce di quanto accaduto dopo, sta generando sgomento. In particolar modo, Alessandro Basciano ha detto al piccolo che dopo sarebbe uscito dalla casa del GF Vip e sarebbe andato da lui per trascorrere del tempo insieme. Ma non solo. Basciano ha anche promesso a suo figlio che lo avrebbe portato via con sé in un viaggio tutto per loro. (Clicca qui per il video)

Il piccolo è stato entusiasta di apprendere tali parole, pertanto, è andato via molto sollevato. Dopo alcune ore, poi, i concorrenti hanno appreso del tele voto lampo e, neanche a farlo di proposito, ad uscire è stato proprio Alessandro. Diversi utenti del web, dunque, stanno cominciando a sospettare che, in realtà, fosse tutto preparato e che Alessandro fosse a conoscenza della sua imminente uscita.