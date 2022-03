Fabrizio Corona l’intervista su Sophie Codegoni è tutta una farsa? Spuntano scottanti rivelazioni (FOTO)

Fabrizio Corona ha rilasciato un’intervista sul magazine Chi in cui ha parlato del suo legame con Sophie Codegoni. L’ex re dei paparazzi ha fatto delle confessioni molto scottanti sulla ragazza ed ha lasciato intendere che tra loro ci sia ancora qualcosa di irrisolto.

Nello specifico, ha anche chiarito di essere pronto ad aspettare la giovane fuori la casa del GF Vip quando uscirà, si augura il più in là possibile. Tuttavia, stanno emergendo delle informazioni che stanno confutando questa versione dei fatti.

L’intervista di Fabrizio su Sophie Codegoni

Fabrizio Corona e Sophie Codegoni hanno avuto una relazione e questo è ormai ufficiale. Durante la puntata di ieri del GF Vip, Alfonso Signorini ha letto all’ex tronista di Uomini e Donne e ad Alessandro degli stralci di un’intervista rilasciata dall’ex re dei paparazzi. In tale occasione, Corona ha palesato di aver avuto una storia con la giovane che, tuttavia, ora pare sia giunta al termine. I due, però, continuano ad essere molto legati reciprocamente, al punto che Fabrizio ha rivelato che a Sophie non le sia ancora passato l’innamoramento per lui.

Queste parole sono state confutate dalla diretta interessata, la quale ha detto di essere molto legata al suo manager, tuttavia, non nutre alcun sentimento che va oltre l’amicizia. La ragazza, poi, ha anche aggiunto che, probabilmente, per parlare così di lei, evidentemente è proprio Fabrizio a non averla dimenticata. Insomma, una storia parecchio intricata che, tuttavia, cela altre insidie. (Clicca qui per il video)

Corona ha mentito? Ecco chi sarebbe la sua fidanzata

Sul web, infatti, in molti stanno condividendo delle informazioni molto interessanti in merito alla vita sentimentale dell’ex paparazzo. Nell’intervista Fabrizio Corona ha dichiarato di voler aspettare Sophie Codegoni, tuttavia, pare che tutto sia una farsa. Il protagonista, infatti, pare sia attualmente felicemente fidanzato. La ragazza in questione si chiama Sara Barbieri ed ha 20 anni.

Di professione fa la modella e l’influencer e sul web non ci sono grosse informazioni in merito alla sua vita privata. I due sono stati immortalati insieme in più occasioni, sta di fatto che sono spuntate molte foto in cui si baciano appassionatamente. L’intervento di Corona, dunque, pare stia avendo tutta l’aria dell’ennesima strategia studiata a tavolino per smuovere un po’ la situazione all’interno del GF Vip e creare forzatamente delle dinamiche di cui parlare.