Uomini e Donne, Matteo sbotta contro Joele e Noemi dopo la notizia sul flirt: ecco che ha detto (VIDEO)

In questi giorni si sta molto parlando di alcuni ex volti di Uomini e Donne come Joele Milan, Noemi Baratto e Matteo Fioravanti. I tre hanno preso parte alla precedente edizione del tuo guscio pomeridiano.

Noemi è stata la scelta di Matteo, mentre Joele è stato costretto ad uscire dalla trasmissione per aver violato il regolamento. Da poco, però, è trapelata la notizia secondo cui tra quest’ultimo e Noemi ci sia qualcosa. Sulla questione è intervenuto anche Matteo.

Il flirt tra Joele e Noemi

Joele e Noemi pare abbiano una relazione e della faccenda pare non sia molto felice Matteo. Quest’ultimo, infatti, ha pubblicato dei video su Instagram in cui ha lanciato delle velenose frecciatine contro i due ragazzi. Tutto è cominciato nel momento in cui Milan e la Baratto sono stati beccati insieme all’interno di un locale mentre si scambiavano tenere effusioni. Dai video trapelati sul web sono spuntati anche dei baci molto passionali. Questo ha immediatamente fatto credere che tra loro ci fosse qualcosa.

I diretti interessati, però, almeno per il momento si sono trincerati dietro un rigoroso silenzio. Solo Noemi, nel corso della giornata di ieri, ha pubblicato delle Instagram Stories in cui ha detto di essere stanca di tutte le accuse che sta ricevendo. Proprio per questa ragione, appena si rimetterà in sesto dato che ha dei problemi di salute, chiarirà la sua versione dei fatti. Nel frattempo che questo accada, però, ci ha pensato Fioravanti a creare un po' di sgomento sul web.

La dura reazione di Matteo Fioravanti

Matteo, infatti, ha duramente sbottato contro Noemi e Joele. L’ex tronista di Uomini e Donne ha esordito dicendo di non voler spendere parole sulla faccenda in quanto i due sono davvero incommentabili. Il giovane, poi, non ho potuto fare a meno di lanciare una velenosa frecciatina al suo ex collega di trono. In particolare, lo ha esortato a comportarsi in maniera più attenta questa volta e a non farsi tradire dalla sua attuale fidanzata come accaduto in passato.

Lo sfogo di Matteo, però, sta generando un po’ di perplessità sul web. In molti, infatti, non comprendono quale sia il motivo celato dietro questo intervento dato che il giovane pare sia attualmente felicemente fidanzato. Che la sua sia una trovata per far parlare di sé? Non ci resta che attendere per scoprirlo.