Il Paradiso delle signore trama 3 marzo: Maria scrive a Rocco, Umberto prende una decisione

Nella puntata del 3 marzo del Paradiso delle signore vedremo che Maria sarà affranta dal dolore per la scoperta del tradimento di Rocco. Per tale ragione, presa da un momento di sconforto, la protagonista deciderà di scrivergli una lettera.

Su di un altro versante, poi, vedremo che Umberto deciderà di raccontare la verità sulle sue recenti decisioni a Vittorio. Quest’ultimo non prenderà affatto di buon grado la faccenda, al punto che il commendatore si vedrà costretto a prendere una decisione.

Trama 3 marzo: Maria scrive a Rocco, Anna e Salvo alle strette

La trama della puntata del 3 marzo del Paradiso delle signore rivela che Maria sarà molto turbata. Le sue amiche faranno di tutto nella speranza di alleviare il suo dolore, ma tutti i tentativi si riveleranno vani. La fanciulla, allora, prenderà la decisione di scrivere una lettera per Rocco. Altro rapporto controverso sarà quello tra Ezio e Veronica. Anche se i due faranno di tutto per ostentare una serenità nel loro rapporto, la verità è tutt’altra.

Della questione si comincerà ad insospettire anche Stefania. La venere, poi, vedrà i suoi dubbi confermarsi nel momento in cui Marco le farà una confessione inattesa che metterà una brutta pulce nel suo orecchio. La ragazza, dunque, non potrà fare a meno di mostrarsi molto preoccupata. In merito ad Anna, invece, la donna deciderà di affrontare Salvatore e di dirgli tutta la verità in merito all’ostilità di sua figlia Irene a trasferirsi a Milano.

Umberto prende una decisione sul Paradiso delle signore

La bambina, infatti, non ha nessuna intenzione di andare a vivere in questa città e tale scelta potrebbe compromettere radicalmente anche il futuro del rapporto tra Anna e Salvo. Nel corso della messa in onda del 3 marzo del Paradiso delle signore, poi, vedremo che Umberto e Vittorio avranno un confronto molto importante. In tale occasione, Guarnieri confesserà al direttore dello shopping center di aver venduto le sue quote a Dante.

Nel momento in cui Conti scoprirà la faccenda, darà di matto. Il protagonista non sarà affatto disposto a permettere a Romagnoli di avere voce in capitolo nella sua attività, pertanto, si mostrerà molto ostile e battagliero nel difendere il grande magazzino. Di fronte al comportamento del protagonista, anche Umberto troverà la forza di mettere in pratica un piano. Guarnieri, infatti, parlerà con Flora e, successivamente, metterà a segno la sua prossima mossa.