Oroscopo 2 marzo 2022: Ariete irascibili, Bilancia un po’ giù di corda

Le previsioni dell’oroscopo del 2 marzo 2022 esortano i nati sotto il segno dell’Acquario a rimediare agli errori fatti. Gli Ariete sono un po’ agitati, mentre i Sagittario devono essere più furbi e scattanti.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Oggi non è esattamente la giornata più adatta per intavolare discussioni o per dare luogo a dei chiarimenti. Vi sentite un po’ agitati, pertanto, forse è il caso di fermarsi un attimo a riflettere.

Toro. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 2 marzo 2022 vi invitano a prendere di petto certe situazioni. Se siete in attesa di una risposta dall’esterno, forse è il caso che la cerchiate prima dentro di voi.

Gemelli. Non lasciate nulla al caso e, soprattutto, ricordate che ogni lasciata è persa. Sia in amore sia nel lavoro dovete mettervi in gioco e dovete metterci la faccia. Assumersi le proprie responsabilità vuol dire crescere.

Cancro. Buon momento per quanto riguarda i rapporti di coppia. In questi giorni vi sentite particolarmente appagati, pertanto, non ci sono cose che potrebbero potenzialmente turbare il vostro equilibrio.

Leone. Se vi sentite sul filo del rasoio, forse è necessario fare qualcosa di concreto per avere maggiori stabilità. Ci sono troppe cose da fare e decisioni da prendere, quindi, forse è il caso di fermarsi un attimo e meditare.

Vergine. Non siate frettolosi nelle decisioni perché questo potrebbe portarvi ad effettuare degli errori. Dal punto di vista professionale è importante mettersi in gioco. In amore, invece, siate più comprensivi.

Previsioni 2 marzo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Il vostro umore non è esattamente al top. Ad ogni modo, cercate di non demordere, si tratta solo di una fase passeggera. Sul lavoro state maturando moltissimo, pertanto, non potete che esserne fieri.

Scorpione. Giornata di grandi soddisfazioni dal punto di vista professionale. I sacrifici fatti vi saranno ricompensati. In amore, invece, dopo aver affrontato qualche piccola burrasca, finalmente tornerà il sereno.

Sagittario. Le previsioni dell’oroscopo del 2 marzo vi invitano ad essere intraprendenti. Cercate di anticipare le mosse dell’avversario, in modo da farvi trovare sempre pronti e sul pezzo. In amore potete essere più rilassati.

Capricorno. La mattinata potrebbe cominciare con qualche piccola faccenda da sbrigare. In ambito sentimentale è importante essere chiari e non permettere a nessuno di interferire nelle vostre faccende personali.

Acquario. Se non vi siete comportati in maniera esemplare negli ultimi giorni, questo è il momento di rimediare. Mettete da parte il rancore e cercate di fare di tutto per risolvere le cose in sospeso.

Pesci. Siete un po’ agitati e questo potrebbe incidere negativamente sulle vostre decisioni. Mettete da parte l’orgoglio in amore e provate ad andare avanti senza pensare troppo al futuro e alle conseguenze.