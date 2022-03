Spoiler puntata 2 marzo di Uomini e Donne: Maria insegue Pinuccia, Ida e Alessandro litigano

Nel corso della puntata di mercoledì 2 marzo di Uomini e Donne assisteremo al prosieguo della registrazione andata in onda martedì. In tale occasione abbiamo assistito ad un aspro diverbio tra Tina e Pinuccia, ebbene, nella messa in onda di oggi ne accadranno delle belle.

La dama del parterre degli over, infatti, rimarrà così male di alcuni attacchi ricevuti dalla Cipollari, al punto da lasciare lo studio. In merito ad Alessandro e Ida, invece, anche loro si renderanno protagonisti di una lite molto accesa. Al trono classico, invece, tornerà Matteo.

Pinuccia show nella puntata del 2 marzo

Gli spoiler della puntata del 2 marzo di Uomini e Donne rivelano che al centro dell’attenzione continuerà ad esserci Pinuccia. La donna è apparsa piuttosto gelosa nel momento in cui una nuova dama è venuta per corteggiare Alessandro. Dinanzi questa novità, la donna ha cominciato a mostrarsi particolarmente ostile, al punto da attirare molte critiche. Tina continuerà ad accusarla nella puntata di oggi al punto da spingere la protagonista a lasciare lo studio.

A quel punto, Alessandro la inseguirà e anche la padrona di casa lascerà per un momento la puntata per consolare Pinuccia. Al suo rientro, poi, verranno chiamati al centro dello studio Ida e Alessandro. Anche tra loro le cose non andranno molto bene. In particolar modo vedremo che per la Platano arriverà un nuovo corteggiatore, ma lei non lo farà scendere perché vuole dare l’esclusiva al suo spasimante.

Il ritorno di Matteo a Uomini e Donne e la lite tra Alessandro e Ida

Quest’ultimo, però, comincerà a mostrare dei dubbi e dirà di volere del tempo per capire se, effettivamente, convenga andare avanti oppure no. Ida, allora, deciderà di chiudere, ma questo scatenerà nuove polemiche. Al termine, poi, i due decideranno di continuare la loro conoscenza. In merito al trono classico, invece, nella puntata del 2 marzo di Uomini e Donne vedremo che tornerà in studio Matteo.

Il ragazzo dirà di essere uscito con una nuova corteggiatrice, con la quale si è trovato molto bene. Federica, invece, continuerà ad essere assente dallo studio, probabilmente perché ancora ammalata. Luca, invece, ha deciso di uscire in esterna con Soraya. Il suo obiettivo è quello di capire se tra di loro ci sia solo attrazione fisica o anche altro. Questa scelta, chiaramente, metterà in ombra Lilli, la quale non esiterà a palesare il suo rammarico.