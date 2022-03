Uomini e Donne anticipazioni: Matteo elimina Federica, Gemma fa un massaggio in studio

Martedì 1 marzo è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne e le anticipazioni sono davvero esilaranti. In tale occasione, infatti, si sono verificati diversi colpi di scena, specie per quanto riguarda il trono classico.

Matteo, infatti, ha deciso, con grande stupore di tutti, di mandare via Federica, ma poi c’è stato un ripensamento. In merito al trono classico, invece, Gemma è stata protagonista di un avvenimento davvero esilarante.

Anticipazioni trono over di Uomini e Donne

Le anticipazioni di Uomini e Donne, relative alla scorsa registrazione, che andrà in onda nelle prossime settimane, rivelano che Gemma ha deciso di fare un massaggio a Franco. La donna ha chiesto di far entrare in studio un lettino da massaggi, con l’intento di farne uno proprio al corteggiatore che sta conoscendo in questo periodo. Il momento è stato chiaramente esilarante ed è stato molto commentato e criticato da Tina Cipollari.

Per quanto riguarda Ida e Alessandro, invece, i due hanno avuto l’ennesima discussione. I due protagonisti si sono scontrati sempre in merito al tema della distanza. Specie la Platano si è detta estremamente titubante di questa conoscenza. Ad ogni modo, dopo aver discusso, i due hanno deciso di ballare insieme, pertanto, c’è stato questo riavvicinamento. I veri colpi di scena, però hanno riguardato il trono classico.

Il colpo di testa di Matteo

Nello specifico, le anticipazioni della scorsa registrazione di Uomini e Donne, che come sempre sono fornite dalla pagina Instagram “Uomini e Donne classico e over“, rivelano che al trono di Matteo c’è stato un evento inatteso. In studio è tornata Federica, tuttavia, il ragazzo ha ammesso di non averla affatto pensata durante la sua assenza. A tal proposito, ha deciso addirittura di eliminarla. Tutti sono rimasti basiti, al punto da chiedergli che cosa gli fosse successo.

In molti, alla fine, sono giunti alla conclusione che il tronista sia molto confuso. Ranieri, infatti, ha poi cambiato idea uscendo dallo studio per parlare con la ragazza. Intanto, sta proseguendo la sua conoscenza con Valeria. Luca, invece, ha baciato Lilli e questo ha fatto innervosire Soraya, la quale si è mostrata molto provata anche per quello che è accaduto a Federica. Anche Luca non ha potuto fare a meno di parlare con il suo collega di trono esortandolo a riflettere a fondo prima di prendere decisioni avventate.