Clarissa sbotta contro Antonio: “Delusissima da lui”, poi fa uno spoiler inedito sul GF Vip (FOTO)

In queste ore Clarissa Selassiè si è cimentata in un botta e risposta con i fan in cui ha soddisfatto alcune loro curiosità, specie in merito al suo rapporto con Antonio Medugno. Prima che quest’ultimo entrasse nella casa del GF Vip i due avevano cominciato una frequentazione.

La cosa sembrava procedere anche piuttosto bene, tuttavia, adesso le cose sono drasticamente cambiate. Proprio per questo, la giovane ci ha tenuto a levarsi qualche sassolino dalla scarpa e poi ha svelato anche un’anticipazione sulle prossime puntate del reality show.

Perché Clarissa è delusa da Antonio

Clarissa Selassiè ha attaccato Antonio. Tra i due c’era una specie di relazione, cominciata poco prima che il giovane prendesse parte al GF Vip. Lei stessa, infatti, tra le sue Instagram Stories aveva ammesso di essere particolarmente presa dal nuovo concorrente, tuttavia, i due avevano rimandato a dopo il programma i resoconti sulla loro storia. Ebbene, la permanenza in casa di Antonio ha portato Clarissa a prendere una drastica decisione sul suo conto. In particolar modo, la ragazza ha detto di essere rimasta molto delusa da lui.

Il motivo risiede essenzialmente nel fatto che il giovane non pare abbia portato molto rispetto al legame che si era creato con Clarissa fuori la casa più spiata d’Italia. Inoltre, il suo avvicinamento a Nathaly, acerrima nemica delle sue sorelle, pare non abbia entusiasmato molto la giovane. Proprio per questo, ha detto di essere rimasta male e che, quando il concorrente uscirà dal programma, avrà sicuramente modo di chiarire con lui.

Lo spoiler inedito sul GF Vip della Selassiè

Dopo aver parlato di Antonio, poi, Clarissa ha parlato un po’ in generale della sua vita sentimentale. A tal proposito, ha detto di essere single in quanto non riesce a trovare un uomo alla sua altezza. Lei ha un carattere un po’ troppo forte, pertanto, spesso gli uomini che incontra tendono a scappare via. Al momento, dunque, preferisce essere sola piuttosto che male accompagnata.

Nel corso del botta e risposta con i fan, poi, Clarissa ha anche fatto uno spoiler sulle prossime puntate del GF Vip. A tal proposito, ha detto che, molto presto, Jessica riceverà una sorpresa meravigliosa da parte della sua famiglia. I suoi parenti desiderano mostrarle tutta la loro vicinanza e il loro amore, pertanto, stanno lavorando alla realizzazione di qualcosa di molto emozionante.