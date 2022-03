Nathaly Caldonazzo torna sui social e sbotta contro il GF Vip: “Esperienza agghiacciante” scoppia il caos (VIDEO)

Nathaly Caldonazzo è uscita dalla casa del GF Vip nel corso della puntata di lunedì scorso e, poco alla volta, ha deciso di tornare sui social. La showgirl, infatti, ha registrato dei video in cui ha voluto salutare i suoi fan ed ha parlato dell’esperienza vissuta.

I termini adoperati si sono rivelati piuttosto forti, al punto che il pubblico da casa non ha potuto fare a meno di commentare. In molti, infatti, ritengono che la donna sia stata davvero eccessiva. Vediamo per quale motivo.

Le dure parole di Nathaly sul GF Vip

Una volta preso possesso dei suoi social, Nathaly Caldonazzo ha commentato la sua esperienza al GF Vip. La donna ha dichiarato di essere molto felice di essere tornata alla sua vita. Poco alla volta sta tornando alle sue abitudini e a tutto quello che fa parte della sua vita. La showgirl, poi, ha commentato con poche parole l’esperienza vissuta all’interno della casa più spiata d’Italia. A tal proposito, ha detto che si è trattato di un’avventura davvero molto dura e difficile.

Nello specifico, poi, ha detto di reputare agghiaccianti alcuni momenti vissuti nella casa. Questi termini così forti, però, hanno sollevato un grosso polverone tra gli utenti del web. In molti, infatti, ritengono che la donna abbia davvero esagerata, in quanto non è stata in un lager, ma in un reality show. Fautore di questa idea è, soprattutto, l’influencer Amedeo Venza, che non ha potuto fare a meno di sbottare contro di lei.

Il web sbotta contro la Caldonazzo e l’annuncio di Basciano

Ad ogni modo, soprattutto l’ultimo periodo si è rivelato davvero molto difficile all’interno della casa del GF Vip per Nathaly Caldonazzo. La donna era riuscita ad inimicarsi quasi tutti i coinquilini rendendo la convivenza molto ardua. Ad ogni modo, se la donna ha preso pienamente possesso dei suoi social e della sua vita, lo stesso non può dirsi per il secondo eliminato della scorsa puntata del GF Vip.

Alessandro Basciano, infatti, non è ancora riapparso sul suo account Instagram. In queste ore è stato il suo staff a diramare un annuncio. Nello specifico, le persone che gestiscono il suo profilo hanno dichiarato che l’ex gieffino non potrà tornare sui social fino alla prossima puntata del reality show, ovvero, giovedì 3 marzo. Non sono chiari i motivi, probabilmente hanno a che fare con il contratto stipulato con la produzione del reality show.