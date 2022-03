Adriana Volpe sui presunti video censurati dal GF Vip su Nathaly: “La verità sta nel mezzo…” (VIDEO)

Adriana Volpe ha rilasciato un’intervista a Casa Chi in cui ha parlato della faccenda inerente i presunti video censurati dal GF Vip su Nathaly Caldonazzo. Nel corso della scorsa messa in onda del reality show, Alfonso Signorini ha affrontato la faccenda ed ha difeso la showgirl.

Questo perché pare che la produzione del programma non abbia trovato nessun video contenente quelle gravissime frasi che Alessandro Basciano ha affibbiato a Nathaly. Ebbene, anche l’opinionista è intervenuta sulla vicenda ed ha parlato anche di molto altro.

Adriana sui presunti video censurati dal GF Vip

Nel corso della recente intervista a Casa Chi, Adriana Volpe si è espressa sui presunti video censurati dal GF Vip. Tutto ha avuto inizio nel momento in cui Alessandro aveva accusato Nathaly di aver pronunciato delle frasi molto gravi su Jessica e sulla sua famiglia. La Caldonazzo, poi, durante uno sfogo con Antonio, aveva anche palesato di essere molto preoccupata per la faccenda in quanto temeva una squalifica da parte della produzione del reality show.

Questo, però, non è mai avvenuto, in quanto Alfonso, durante la scorsa messa in onda, ha detto che lo staff non ha trovato alcun filmato in merito. A tal proposito, Basciano è stato accusato di calunnia ai danni di Nathaly. Adriana è intervenuta sulla faccenda ed ha detto che, a suo avviso, la verità sta nel mezzo. La Caldonazzo si è davvero resa protagonista di frasi piuttosto pesanti nei confronti di alcuni coinquilini, pertanto, aveva ben donde di essere preoccupata.

La Volpe lancia una stoccata a Sonia Bruganelli

Malgrado questo, però, Adriana Volpe non crede che il GF Vip abbia censurato dei video per tutelare la showgirl. L’opinionista, infatti, ha detto di fidarsi molto dello staff, pertanto, se non hanno trovato prove specifiche a riguardo, evidentemente non esistono. Nel corso dell’intervista, poi, la Volpe ha parlato anche del suo futuro al GF Vip e di quello di Sonia Bruganelli.

A tal proposito, ha detto che la sua collega avrebbe messo le mani avanti. Nello specifico, avrebbe detto di non prendere parte alla prossima edizione in modo che, nel caso in cui non dovesse essere ricontattata dagli autori, avrebbe la scusa per dire di essere stata lei ad andare via. La Volpe, poi, ha detto che in sostituzione a lei gradirebbe avere al suo fianco uno tra Solei Sorge, Antonella Elia, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando.