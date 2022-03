Il Paradiso delle signore anticipazioni 4 marzo: Umberto fallisce, Maria fa un colpo di scena

Le anticipazioni della puntata di venerdì 4 marzo del Paradiso delle signore rivelano che Maria prenderà di petto la situazione con Rocco e darà luogo ad un colpo di scena. Umberto, invece, metterà un piano per vendicarsi di Dante, ma qualcosa andrà storto.

Di tutta questa situazione, il più provato sarà Vittorio, il quale si troverà a dover collaborare con un uomo che disprezza profondamente. Per quanto riguarda Salvatore, invece, il giovane prenderà una decisione.

Il colpo di testa di Maria nella puntata del 4 marzo

Nel corso della puntata del 4 marzo del Paradiso delle signore vedremo che Umberto si dirà pronto a vendicarsi di Dante per quello che gli ha fatto. Il commendatore metterà in atto il suo piano, tuttavia, qualcosa andrà irrimediabilmente storto. Maria, dal canto suo, continuerà ad essere molto provata per tutto quello che ha scoperto su Rocco. Stefania, però, la esiterà a non piangersi addosso e a prendere di petto la situazione.

A tal proposito, Maria deciderà di fare i bagagli e di andare a Roma per affrontare Rocco. Anche Salvatore si renderà protagonista di una decisione molto importante. Il giovane Amato, infatti, capirà che deve necessariamente dare del tempo alla piccola Irene, pertanto, deciderà di accettare e rispettare i tempi della figlia di Anna. Il suo scopo sarà quello di aspettare che la piccola sia pronta a trasferirsi a Milano e lo faccia con entusiasmo e serenità.

Nervi tesi al Paradiso delle signore

Tornando all’incresciosa faccenda che riguarda Dante, invece, nella puntata del 4 marzo del Paradiso delle signore vedremo che Romagnoli sarà soddisfatto dell’obiettivo raggiunto. Una volta ottenuto ciò che desiderava, ovvero le quote di Umberto, restituirà al diretto interessato la lettera che avrebbe incastrato per sempre Adelaide. Il commendatore, dunque, tornerà in possesso della missiva, ma non avrà armi dalla sua parte per vendicarsi di Romagnoli.

Quest’ultimo, intanto, gongolerà con Vittorio, in quanto sta gradualmente riuscendo a realizzare tutti i suoi obiettivi. Conti, dal canto suo, sarà profondamente distrutto. Il direttore dello shopping center, infatti, si troverà a dover collaborare fianco al fianco con una persona che detesta, ovvero, l’uomo che gli ha portato via sua moglie Marta. Il clima al grande magazzino, dunque, diventerà molto teso, ma Conti non è disposto ad arrendersi. L’uomo continuerà a meditare su come fare per sbarazzarsi di Dante.