Oroscopo 3 marzo 2022: Toro intransigenti, Scorpione in cerca d’amore

Secondo l’oroscopo del 3 marzo, i nati sotto il segno della Vergine devono tenere gli occhi ben aperti. I Bilancia devono riposare un po’, mentre gli Acquario devono imparare a stare bene con se stessi.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Le decisioni vanno prese sempre, nel bene e nel male. Aspettare che le cose capitino non è mai una scelta saggia. Dal punto di vista sentimentale è importante mettere da parte l’orgoglio.

Toro. I nati sotto questo segno sono un po’ troppo suscettibili. Cercate di mantenete la calma e di non mostrarvi troppo intransigenti. Dal punto di vista professionale, invece, è opportuno essere un po’ più lungimiranti.

Gemelli. L’Oroscopo del giorno 3 marzo vi invita ad essere più socievoli. In questo periodo sono favorite le amicizie, quindi, approfittatene. In ambito sentimentale, invece, potreste fare un po’ di fatica in più.

Cancro. Le stelle vi invitano ad essere più temerari. Di solito siete persone molto avvedute e attente, tuttavia, in certi casi è opportuno rischiare. In ambito professionale, stanno per spalancarsi delle porte, fatevi trovare pronti.

Leone. In amore vi sentite poco tutelati e questo vi genera un bel po’ di malcontento. Ad ogni modo, cogliete la palla al balzo e provate a fare voi il primo passo. Sul lavoro, invece, ci vuole parsimonia e minuzia.

Vergine. Siete in un periodo molto positivo per quanto riguarda i rapporti interpersonali. Ad ogni modo, spesso tendete a fidarvi troppo delle persone, anche di quelli di cui non dovreste. Tenete gli occhi ben aperti.

Previsioni 3 marzo da Bilancia a Pesci

Bilancia. I nati sotto questo segno sentono il bisogno di recuperare qualche ora di sonno. Se non avete riposato bene in questo periodo, forse è il caso di fare qualcosa per rimediare. Dal punto di vista sentimentale siete un po’ agitati.

Scorpione. Le previsioni dell’oroscopo del 3 marzo denotano una grande e spasmodica ricerca di amore nella vostra vita. Se siete single, tenete gli occhi ben aperti, in quanto potrebbero presto esserci novità

Sagittario. Le stelle non sono molto positive in questo periodo, ma voi siete più forti. La vostra tenacia e la vostra determinazione vi permetteranno di superare anche gli ostacoli più difficili e gli impedimenti.

Capricorno. Buon momento per avviare una nuova attività. Chi lavora in proprio è favorito in questo periodo. Per quanto riguarda l’amore, invece, se vi siete appena lasciati, forse è il caso di far passare ancora un altro po’ di tempo.

Acquario. Imparare a stare bene con se stessi è il primo passo verso la felicità. Cercate di non essere troppo pretenziosi e apritevi di più con le persone care. Sul lavoro, invece, vi serve un po’ di riposo.

Pesci. Non ci sono persone giuste o persone sbagliate, esistono momenti giusti e momenti sbagliati. Pertanto, non cercate in tutti i modi di cambiare le persone che vi circondano, perdereste solo tempo.