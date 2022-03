Alex Belli “minaccia” Antonio Medugno? Ecco cosa è successo (FOTO)

Alex Belli continua a far parlare di sé al GF Vip anche da Sharm E, Sheikh, sta di fatto che ha pubblicato in queste ore un tweet al veleno contro Antonio Medugno. Nello specifico, l’attore si è lasciato scappare quella che in molti hanno interpretato come una velata minaccia.

Ma che cosa avrà fatto l’attuale concorrente del Grande Fratello Vip per inimicarsi in maniera così dura l’attore? Scopriamo nel dettaglio quello che è accaduto.

Perché Alex ce l’ha con Antonio

In queste ore, Alex Belli si è reso protagonista di un commento piuttosto velenoso contro Antonio Medugno. L’attore ha pubblicato un commento sul suo account Twitter, poi condiviso anche tra le sue Instagram Stories, in cui ha esortato il ragazzo a stare lontano dalla sua donna. Belli ha esordito storpiando il nome di Antonio in Tiktokio, proprio in virtù del suo successo su Tik Tok.

Successivamente, poi, ha detto di essere felice se il giovane abbia finalmente trovato il suo equilibrio, dopo aver vissuto dei giorni alquanto difficili all’interno della casa più spiata d’Italia. Ricordiamo, infatti, che il giovane aveva palesato anche la volontà di abbandonare il programma a causa dei suoi continui attacchi di panico e del suo malessere. Grazie ai suoi familiari e al calore del pubblico, però, il ragazzo ha deciso di rimanere e sembra essere tornato sui suoi passi.

La “minaccia” di Belli e l’intervento del web in difesa di Medugno

Ebbene, a quanto pare, Alex Belli è contento che Antonio Medugno si sia ripreso, tuttavia, non ha potuto fare a meno di lanciargli una velenosa stoccata. Nello specifico, gli ha detto di evitare di fare delle battute a doppio senso nei riguardi della sua donna. L’attore, poi, ha invitato l’influencer ad andare avanti per la sua strada e a fare in modo che essa non si incroci minimamente con la sua.

Gli utenti del web hanno commentato questo pungente intervento da parte di Alex ed hanno difeso a spada tratta Antonio. Nello specifico, hanno invitato l’attore a prestare maggiore attenzione in quanto Medugno non è affatto interessato alla Duran, anzi, forse è il contrario. Delia, infatti, in questi giorni si è molto avvicinata a lui comportandosi in maniera un po’ ammiccante, pertanto, Alex farebbe meglio a soffermarsi di più sul modo in cui si comporta la sua donna con gli altri e non il contrario.