Uomini e Donne, spoiler puntata 3 marzo: Biagio show, nuova corteggiatrice per Matteo

Nel corso della puntata di giovedì 3 marzo di Uomini e Donne assisteremo al confronto tra Biagio e Stella. I due hanno cominciato a frequentarsi, pertanto, racconteranno come stiano procedendo le cose tra loro. Ad un certo punto, però, nascerà un disguido.

Al trono classico, invece, Matteo racconterà di essere uscito con una nuova corteggiatrice. Luca, dal canto suo, prenderà una decisioni che infastidirà parecchio Lilli. Vediamo nel dettaglio tutto quello che accadrà.

Spoiler 3 marzo: Biagio dà il via ad uno show

Gli spoiler della puntata del 3 marzo di Uomini e Donne rivelano che al centro dell’attenzione ci sarà Biagio. Il cavaliere sta conoscendo una nuova dama e, chiaramente, non mancheranno colpi di scena come è suo solito. Ad un certo punto del dibattito, infatti, il cavaliere dirà di aver notato delle avances da parte di Cristiana. Nello specifico, rivelerà di aver notato dei comportamenti ambigui da parte sua mentre erano nel parcheggio degli studi.

La donna, però, negherà categoricamente tutte le insinuazioni del protagonista. Tra i due, dunque, si verrà a creare un dibattito molto forte durante il quale interverranno anche gli opinionisti. Tina e Gianni non potranno fare a meno di schierarsi dalla parte della donna condannando il comportamento del napoletano. Quest’ultimo verrà accusato di essersi inventato tutto.

Nuovi arrivi al trono classico di Uomini e Donne

Per quanto riguarda il trono classico, invece, nella puntata del 3 marzo di Uomini e Donne vedremo che si parlerà di nuovo di Matteo. Il ragazzo è stato assente nella precedente registrazione in quanto non c’erano corteggiatrici per lui. La conduttrice gli ha già comunicato che Federica continuerà ad essere assente ancora per un po’ in quanto non sta ancora bene. Nel frattempo, però, il tronista ha conosciuto una nuova ragazza.

Nella puntata in questione vedremo che Matteo dirà di essersi trovato davvero molto bene con lei. In merito a Luca, invece, il ragazzo ha deciso di portare in esterna Soraya. Il suo obiettivo è quello di capire se tra loro possa esserci qualcosa in più di una semplice attrazione fisica. Tale scelta, però, infastidirà di parecchio Lilli, la quale non riuscirà a trattenersi dallo sbottare contro il tronista. Tra i due, infatti, scoppierà un dibattito. Verso la parte conclusiva della messa in onda, poi, ci sarà anche un nuovo scontro tra Tina e Pinuccia.