Uomini e Donne anticipazioni riprese 2 marzo: due di picche per Gemma, Alessandro e Ida fuori lo studiio

Mercoledì 2 marzo sono state fatte nuove riprese di Uomini e Donne. Dalla pagina Instagram “Uomini e Donne classico e over” sono trapelate le anticipazioni di quanto accaduto.

Per quanto riguarda Gemma, la donna ha ricevuto l’ennesimo due di picche. Ida e Alessandro hanno avuto uno scontro molto acceso, mentre al trono di Luca e di Matteo ci sono state delle novità.

Due di picche per Gemma nelle riprese del 2 marzo

Nelle riprese del 2 marzo di Uomini e Donne si è partiti, come al solito, da Gemma Galgani. La donna si è seduta al centro dello studio ed ha cominciato a raccontare come stesse procedendo la sua vita sentimentale. La protagonista ha palesato il suo interesse per Franco, tuttavia, quest’ultimo non è sembrato molto incline a ricambiare. L’uomo, infatti, ha rifiutato di uscire con la dama la sera prima in quanto non interessato a lei. Per la Galgani, dunque, si è manifestata l’ennesima delusione.

Tra Ida e Alessandro, invece, è scoppiato il caos. I due hanno avuto l’ennesimo diverbio piuttosto acceso, al punto che il cavaliere ha deciso di uscire dallo studio. A scatenare la sua ira è stato soprattutto l’intervento di Armando che, ancora una volta, si è intromesso per difendere Ida. Ad ogni modo, la donna ha deciso di seguire il suo uomo fuori dallo studio.

La decisione di Matteo a Uomini e Donne

Dopo un po’ di tempo, poi, la coppia è rientrata e i due hanno palesato la volontà di volersi chiarire e di andare avanti. Pertanto, hanno deciso di ballare insieme e di dimenticare quanto accaduto poco prima. Al trono classico, invece, nelle riprese del 2 marzo di Uomini e Donne, c’è stata una novità al trono di Matteo. Federica ha deciso di non presentarsi a causa di quanto accaduto il giorno prima.

Ranieri, però, è giunto alla conclusione che il suo trono non può andare avanti se tra le corteggiatrici non ci sia anche la ragazza. Per tale ragione, ha anticipato che andrà sicuramente a riprenderla per farla tornare. Luca, invece, si sta concentrando molto sulla conoscenza di una corteggiatrice nuova. Lei si chiama Miriana e i due hanno mostrato sin da subito un certo feeling. Naturalmente, questo genererà un bel po’ di turbamento in Soraya e Lilli, le quali non prenderanno di buon grado la cosa.