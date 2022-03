Dura lite tra Lulù e Jessica al GF Vip, c’entra Barù: drastico allontanamento (VIDEO)

In queste ore c’è stata una lite molto accesa tra Lulù e Jessica nella casa del GF Vip. Tutto è cominciato nel momento in cui il nipote di Costantino Della Gherardesca ha accusato la giovane di non essere molto d’aiuto in casa.

La ragazza si è parecchio risentita ed ha provato a smentire le accuse del suo interlocutore. A creare particolare sgomento, però, è stata la posizione presa da Jessica. Per chi si sarà schierata la ragazza?

La lite tra Lulù e Barù al GF Vip

Nella casa del GF Vip gli animi sono diventati piuttosto inquieti a causa di una lite tra Lulù e Jessica. Tutto ha avuto inizio quando Barù ha cominciato a sbottare contro la sua interlocutrice per non aver messo in ordine la cucina dopo aver preparato alcune cose. La principessa, allora, ha replicato smentendo le accuse del suo compagno d’avventura e asserendo che, di solito, mette sempre a posto le sue cose. Barù le ha detto che non fosse vero e la lite ha cominciato a degenerare.

La Selassiè, infatti, ha cominciato a fare la voce rotta dal pianto, al che Barù l’ha invitata a smetterla di piangere per ogni cosa e a fare la vittima. La ragazza, però, non è riuscita a trattenersi e si è chiusa nella camera da letto per sfogarsi. Dopo poco, poi, è tornato l’enologo ed ha detto di essere dispiaciuto per lo scontro in quanto vuole bene a Lulù, tuttavia, talvolta si rende protagonista di atteggiamenti discutibili. (Continua dopo il video)

La presa di posizione di Jessica

Malgrado questo tentativo di riavvicinamento, però, gli animi non si sono placati e sulla lite tra Lulù e Barù sono intervenuti anche altri membri della casa tra cui Jessica. Manila ha provato a fare da mediatrice, cercando di far riappacificare i due protagonisti. Jessica, invece, ha preso una posizione alquanto inattesa. La ragazza, infatti, si è schierata dalla parte di Barù. Sua sorella si è molto infuriata e le ha dato della leccapiedi.

Lulù, infatti, ha inveito contro Jessica accusandola di essersi comportata in maniera davvero orribile poiché, pur di non contraddire l’uomo che le piace, è stata capace di andare anche contro il suo stesso sangue. La discussione, così, è proseguita nelle ore successive proprio tra le due ragazze. Sul web in molti hanno commentato la faccenda e diversi hanno ritenuto che Lulù si comporti in modo davvero immaturo.