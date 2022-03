Clarissa Selassiè svela di aver tradito Antonio Medugno, c’entra un calciatore famoso? “Mi fai uccidere” (VIDEO)

Clarissa Selassiè ha rilasciato un’intervista a Casa Chi in cui ha fatto una confessione inaspettata su Antonio Medugno. I due avevano un flirt prima che lui entrasse nella casa più spiata d’Italia, tuttavia, adesso le cose potrebbero drasticamente cambiare.

La principessa, infatti, ha rivelato di aver tradito il giovane. Nel corso dell’intervista, però, ha sganciato anche una bomba su di un calciatore. Scopriamo nel dettaglio cosa è emerso.

L’ammissione del tradimenti di Clarissa ai danni di Antonio Medugno

Nell’intervista rilasciata a Casa Chi, Clarissa Selassiè ha ammesso di aver tradito Antonio Medugno. I due, in realtà, non sono proprio fidanzati, tuttavia, prima del suo ingresso nella casa del GF Vip hanno cominciato a frequentarsi. La principessa, però, ha rivelato di essere rimasta un po’ delusa dall’atteggiamento che lui ha adoperato nella casa, soprattutto nei confronti di Nathaly Caldonazzo. Proprio per tale ragione, si è un po’ allontanata.

Questo allontanamento ha generato anche un tradimento. La ragazza, infatti, ha ammesso di essere uscita con un’altra persona in questo periodo. Il flirt sembrerebbe ancora in atto, sta di fatto che la giovane ha ammesso di aver dato un bacio a questa persona lo scorso venerdì notte. La protagonista non ha potuto fare a meno di mostrare un po’ di rammarico in quanto non sa in che modo potrebbe reagire il concorrente del GF Vip.

La Selassiè sgancia una bomba su un calciatore

Clarissa Selassiè, infatti, ha rivelato che Antonio Medugno sia un ragazzo molto geloso, per tale ragione teme che possa arrabbiarsi parecchio. Ad ogni modo, la vera bomba è stata sganciata poco dopo. La principessa, infatti, su esortazione di Gabriele Parpiglia, ha ammesso di essere stata in contatto con un famoso calciatore di Serie A. La persona in questione pare le abbia mandato dei messaggi sui social facendole delle avances.

Il giornalista ha chiesto alla giovane di svelare di chi si tratti, ma lei ha ammesso di non potersi sbilanciare in quanto lui è fidanzato. Pertanto, se avesse detto qualcosa di più sia lei sia lui avrebbero rischiato davvero parecchio. La giovane, però, si è limitata a dire quale sia la squadra di calcio di cui fa parte questo atleta. Ebbene, la squadra è l’Inter, pertanto, adesso è partita la scommessa per cercare di indovinare chi sia l’uomo del mistero.