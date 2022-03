Il Paradiso delle signore trama 7 marzo: Stefania sospetta di Ezio, Vittorio fa un annuncio

La trama della puntata di lunedì 7 marzo del Paradiso delle signore rivela che Stefania comincerà ad essere molto sospettosa nei riguardi di Ezio. Nello specifico, la fanciulla inizierà a sospettare che suo padre abbia un’altra donna.

Per quanto riguarda Vittorio, invece, il direttore del grande magazzino si troverà costretto a prendere un’importante decisione. Il protagonista farà un annuncio a tutti i dipendenti dello shopping center.

Vittorio fa un annuncio al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 7 marzo del Paradiso delle signore vedremo che Agnese sarà molto preoccupata per Maria. La giovane ha deciso di partire per Roma in modo da andare da Rocco e capire come stiano realmente le cose tra loro. La sarta non potrà fare a meno di augurarsi che da tale incontro i due ne usciranno riconciliati, ma la situazione sarà molto più complessa del previsto.

Al grande magazzino, intanto, giungerà il momento di fare un annuncio importante. Vittorio dovrà informare tutti i dipendenti del fatto che Dante Romagnoli sia il nuovo socio della struttura. Per farlo, però, Conti deciderà di servirsi della televisione. A tal proposito, si affiderà ad una delle Signorine Buonasera, ovvero le donne incaricate di fare gli annunci alla popolazione italiana di quel tempo. La donna in questione avrà il compito di divulgare questa importante novità.

Trama 7 marzo: la scoperta di Stefania

Vittorio proprio non riuscirà a capacitarsi del fatto che Dante sia il suo nuovo collaboratore. Ad ogni modo, la situazione non gli darà altra scelta se non quella di accettare quanto sta accadendo. Su di un altro versante, poi, nella puntata del 7 marzo del Paradiso delle signore vedremo che si verrà a creare un clima piuttosto teso in casa Colombo. Stefania comincerà a sospettare seriamente di suo padre.

Nello specifico, la fanciulla sarà sempre più convinta che l’uomo abbia un’altra donna al di là di Veronica. Stefania, dunque, non ci metterà molto tempo a capire quale sia l’identità della persona misteriosa. La donna in questione è Gloria, con la quale Ezio si è molto avvicinato dopo tutto quello che è saltato fuori a causa della lettera intimidatoria di Gemma. Cosa deciderà di fare la ragazza? Ne parlerà apertamente con suo padre o terrà ancora per un po’ dentro di sé questo segreto? Lo scopriremo nelle prossime puntate.