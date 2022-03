Nella puntata del 4 marzo di Uomini e Donne: Ida e Alessandro chiudono? Lite fortissima tra due over

Venerdì 4 marzo andrà in onda l’ultima puntata della settimana di Uomini e Donne. In tale occasione assisteremo ad un nuovo dibattito tra Ida e Alessandro. Tra gli over, inoltre, ci sarà un’altra discussione molto accesa tra due esponenti del parterre.

Al torno classico, invece, Matteo e Luca proseguiranno nella conoscenza delle loro corteggiatrici. Entrambi dedicheranno particolare attenzione alle nuove arrivate. Vediamo che cosa accadrà.

Ida e Alessandro vogliono chiudere a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne, che andrà in onda il 4 marzo, vedremo che Gemma resterà un po’ in disparte. Sulla dama non ci saranno grandi novità, per tale ragione, non si parlerà molto di lei. Per contro, invece, ci si soffermerà su Ida e Alessandro. La scorsa puntata si è conclusa con i due che sono usciti dallo studio. Lei ha avuto una crisi di pianto, al punto da uscire dallo studio. Alessandro ha deciso di seguirla, così i due si sono confrontati al di fuori.

Durante la messa in onda di oggi, dunque, vedremo come sarà andato a finire il loro dibattito. Stando a quanto emerso dalle anticipazioni, pare proprio che tra i due nascerà una nuova discussione. La situazione sembrerà insormontabile, al punto che i due prenderanno la decisione di interrompere la loro relazione. Maria De Filippi, però, non potrà fare a meno di intervenire.

Spoiler 4 marzo: nuove liti e nuovi arrivi

La conduttrice, infatti, proverà a far ragionare i due protagonisti, al punto da convincerli a cambiare idea. La coppia, dunque, deciderà di andare avanti, anche se i dubbi non saranno affatto svaniti. Nella puntata del 4 marzo di Uomini e Donne, poi, ci saranno anche altre discussioni al trono over. In particolar modo vedremo che saranno due dame a scontrarsi, ovvero, Giuliana e Stefania.

Per quanto riguarda il trono classico, invece, Matteo deciderà di fare un’esterna con una ragazza nuova di nome Valeria. Nella puntata di ieri è stata fatta vedere l’esterna con Nicole, mentre oggi si concentrerà sulla seconda nuova arrivata. Federica, invece, continuerà ad essere assente a causa dei suoi problemi di salute, che ricordiamo non sono riconducibili al covid. In merito a Luca, invece, nel corso della puntata scopriremo se avrà deciso di portare in esterna Lilli dopo lo scontro della scorsa messa in onda oppure se si concentrerà su altre ragazze.