Alex Belli show sui social, la nuova dedica folle dell’attore: “Non potevo non farlo…” (VIDEO)

Alex Belli si trova attualmente a Sharm El Sheikh ma, nonostante, questo, sta trovando il modo di far parlare di sé e in queste ore lo ha fatto con una dedica folle per Delia. L’ex concorrente del GF Vip, infatti, si sta cimentando in delle escursioni davvero esilarante ed ha deciso di portare i suoi fan virtualmente con sé.

In questo viaggio la sta accompagnando anche Stella, la sua manager, nonché protagonista di un rapporto a tre di cui avrebbero fatto parte anche l’attore e la modella. Ad ogni modo, scopriamo in che modo sta facendo parlare di sé l’attore.

La folle dedica di Alex per Delia

In queste ore, Alex Belli si è reso protagonista di una nuova dedica folle per la sua Delia Duran. Il protagonista era già piombato negli abissi del mare per mandare un messaggio alla sua donna attraverso un cartello. Stavolta, però, ha deciso di compiere qualcosa di più impegnativo. A tal proposito, è tornato sul fondo del mare, con tanto di pinne, tutta e bombola di ossigeno, per scrivere sul fondale un messaggio per la sua lei.

In particolar modo, Alex ha disegnato un cuore enorme al cui interno dono presenti le loro iniziali, ovvero, A + D. L’attore, poi, non ha potuto fare a meno di commentare tale gesto dicendo che non è riuscito a trattenersi, pertanto, ha deciso di esternare, ancora una volta, i suoi sentimenti per la Duran. In sottofondo, inoltre, il protagonista ha voluto mettere il brano con cui Irama ha partecipato a Sanremo 2022 “Ovunque sarai”. (Continua dopo il video)

Belli e Stella simulano Titanic, il video è virale

Come se non bastasse, però, dopo la folle dedica a Delia, Alex Belli ha pubblicato anche un altro video che sta facendo il giro del web. Nello specifico. l’attore ha simulato la scena iconica di Titanic in compagnia della sua collaboratrice Stella. I due sono saliti sulla prua della nave e si sono lasciati accarezzare dal vento. Alex, poi, ha recitato la famosa frase di Jack che recita così: “Ti fidi di me?”

Il romantico momento, però, è stato interrotto dall’arrivo di un terzo incomodo, il quale si è intromesso durante il siparietto. Anche questa clip ha fatto il giro del web in men che non si dica e in molti stanno commentando questi gesti bizzarri da parte di Belli. A quanto pare, si tratta di altre trovate per far parlare di sé al GF Vip.