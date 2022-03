Alfonso Signorini spoilera l’eliminato del GF Vip, poi un evento insospettisce i telespettatori

La puntata del 3 marzo del GF Vip è stata ricca di colpi di scena, tuttavia, ci sono stati anche degli episodi di cui si è reso protagonista Alfonso Signorini che hanno generato perplessità. Il primo riguarda una specie di spoiler che il conduttore si è lasciato scappare.

Il presentatore, infatti, ha pronunciato delle frasi e compiuto dei gesti che hanno permesso al pubblico di capire chi sarebbe stato il primo eliminato della serata. Ma questo non è tutto. Scopriamo cos’altro non ha convinto i telespettatori.

La gaffe di Alfonso Signorini durante la diretta

Nel corso della scorsa puntata del GF Vip, Alfonso Signorini ha commesso una piccola gaffe. Nello specifico, ad un certo punto della puntata, ha chiesto ai due concorrenti rimasti in bilico al tele voto, Davide e Giucas, di raggiungerli in studio. Nel frattempo, però, il presentatore ha deciso di mandare in onda una specie di best moments del prestigiatore, alludendo al fatto che quella sarebbe potuta essere la sua ultima serata nella casa.

Il fatto che a Davide non sia stato riservato lo stesso trattamento ha generato un bel po’ di sospetti. In molti sono stati gli utenti del web che hanno accusato il conduttore di aver implicitamente spoilerato il primo eliminato della serata. In effetti, dopo poco tempo, il giornalista ha letto il verdetto, che si è espresso a sfavore di Casella. Quest’ultimo avrebbe dovuto interrompere il suo percorso, tuttavia, c’è stato un altro colpo di scena.

Eventi sospetti al GF Vip

Giucas, infatti, aveva il 50% di possibilità di rientrare in casa grazie al biglietto di ritorno. Ebbene, nel momento in cui l’ha aperto, ha appreso di non essere eliminato in quanto era proprio lui il secondo possessore di tale biglietto. I telespettatori del GF Vip, però, hanno notato un po’ di comportamenti strani da parte di Alfonso Signorini, quasi come se tutto fosse già organizzato.

Numerosi spettatori, infatti, già a inizio puntata avevano rivelato che Casella fosse in possesso del biglietto di ritorno. I più maliziosi, inoltre, hanno addirittura insinuato che la produzione potrebbe aver scambiato i biglietti per far in modo che il prestigiatore rientrasse nella casa e completasse la sua esperienza. Queste, chiaramente, sono tutte ipotesi e supposizioni, che non hanno prove concrete. Tuttavia, mai come quest’anno, sono numerosissimi i telespettatori che stanno mettendo in dubbio la veridicità di alcune dinamiche.